Munich Re übertrifft Gewinnziel

München – Der weltgrösste Rückversicherer Munich Re hat sein angehobenes Gewinnziel im vergangenen Jahr noch übertroffen. Unter dem Strich stand ein Überschuss von rund 4,6 Milliarden Euro und damit gut 13 Prozent weniger als ein Jahr zuvor, wie der Dax-Konzern am Dienstag in München mitteilte. Analysten hatten mit einem Ergebnis in dieser Grössenordnung gerechnet. Im Herbst hatte Vorstandschef Joachim Wenning sein Gewinnziel von 4 auf 4,5 Milliarden Euro nach oben gesetzt. Im laufenden Jahr soll der Überschuss wie angekündigt auf etwa 5 Milliarden Euro steigen.

2022 hatte die Munich Re stark von positiven Zinseffekten und veränderten Schaden-Rückstellungen profitiert. Seit 2023 berechnen grosse Versicherer ihre Geschäftszahlen nach den neuen Regeln. Die Vorjahreszahlen wurden entsprechend angepasst.

Bei der Vertragserneuerung mit Erstversicherern wie Allianz und Generali konnte die Munich Re zum 1. Januar erneut höhere Preise durchsetzen. Bereinigt um veränderte Risiken lag der Anstieg den Angaben zufolge bei 0,3 Prozent. Dabei baute der Rückversicherer sein Prämienvolumen um 3,5 Prozent auf 15,7 Milliarden Euro aus. (awp/mc/ps)

