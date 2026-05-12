Munich Re verdient ein Jahr nach Waldbränden deutlich mehr – Preise sinken

München – Der Rückversicherer Munich Re hat ein Jahr nach den verheerenden Waldbränden in Los Angeles wieder deutlich mehr Gewinn eingefahren. Dank erheblich geringerer Katastrophenschäden lag der Überschuss im ersten Quartal mit gut 1,7 Milliarden Euro rund 57 Prozent höher als ein Jahr zuvor, wie der Dax-Konzern am Dienstag in München mitteilte.

«Wir sind damit voll auf Kurs, unser diesjähriges Gewinnziel von 6,3 Milliarden Euro zu erreichen», sagte Finanzvorstand Andrew Buchanan. Allerdings musste die Munich Re bei der Vertragserneuerung im Schaden- und Unfallgeschäft zum 1. April wie andere Rückversicherer weitere Preisrückgänge hinnehmen.

Bereinigt um Inflation und veränderte Risiken gingen die Preise bei der Munich Re um 3,1 Prozent zurück. In der Folge fuhr der Konzern sein Geschäftsvolumen um 18,5 Prozent zurück. Die kleinere Konkurrentin Hannover Rück hatte ihr Geschäft in diesem Zuge hingegen deutlich ausgeweitet. Buchanan sprach jedoch von einem weiterhin guten Preisniveau. Dieses dürfte auch bei der nächsten Erneuerungsrunde im Juli «weitgehend gehalten werden». (awp/mc/ps)

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