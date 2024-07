Nadia Riepenhausen wird Leiterin PR & Kommunikation bei GenTwo

Zürich, 5. Juli 2024 – Das Schweizer Fintech-Unternehmen GenTwo begrüsst Nadia Riepenhausen als neue Leiterin PR & Kommunikation. Mit ihrem breit gefächerten Hintergrund in verschiedenen technologieorientierten Branchen sowie im Finanzdienstleistungssektor bringt sie einen reichen Erfahrungsschatz in diese Position ein.

Nadia Riepenhausen ist seit über 17 Jahren in verschiedenen leitenden Kommunikationsfunktionen tätig. Zu GenTwo kam sie von der Adecco Group, wo sie die Kommunikation für das Chief Digital IT Office verantwortete. Dort spielte sie eine Schlüsselrolle bei der Entwicklung einer Multi-Stakeholder-Kommunikationsstrategie, die die ehrgeizigen Ziele der digitalen Transformation des Unternehmens unterstützte.

Vor ihrer Tätigkeit bei Adecco war Nadia Riepenhausen Vice President, Group Internal Communications bei der Credit Suisse, wo sie Kommunikationskampagnen leitete, die das Engagement der Mitarbeitenden für wichtige Unternehmensinitiativen förderten und die Geschäftsstrategie unterstützten. Darüber hinaus war sie als Vice President, Social Media bei der Credit Suisse für die Social-Media- und Content-Kampagnen über die globalen Kanäle des Unternehmens sowie für die entsprechenden Kampagnen der Credit Suisse am World Economic Forum verantwortlich. Vor ihrem Umzug in die Schweiz vor 14 Jahren lebte und arbeitete Nadia Riepenhausen in Südafrika, wo sie verschiedene Positionen im Bereich PR und Werbung innehatte.

«Nadia ist eine weitere hervorragende Ergänzung für unser Team. Sie bringt eine strategische Vision und eine nachgewiesene Erfolgsbilanz in effektiver Kommunikation mit», sagt Philippe A. Naegeli, Mitbegründer und CEO von GenTwo. «Ihre umfassende Erfahrung mit strategischen Kommunikationsinitiativen wird für unsere Mission, das bestmögliche Team für unsere Wachstumsambitionen zusammenzustellen, von grossem Wert sein.»

«Ich freue mich, nun Teil von GenTwo zu sein und zur dynamischen Vision des Unternehmens beizutragen. Die Möglichkeit, die Kommunikation in einem so innovativen Unternehmen zu gestalten und zu leiten, spornt mich extrem an. Ich freue mich darauf, meine Erfahrungen zu nutzen, um starke Beziehungen zu allen Stakeholdern aufzubauen und unsere gemeinsamen Ziele voranzutreiben», fügt Nadia Riepenhausen hinzu.

Nadia Riepenhausen hat einen Master of Arts in Medien, Kommunikation und Public Relations der Universität Leicester. (GenTwo/mc)