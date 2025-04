Natixis ernennt Carolin Hefele zur Managing Director für die Deutschschweiz

Zürich – Natixis Investment Managers hat Carolin Hefele zur Managing Director für die deutschsprachige Schweiz und Liechtenstein ernannt. In ihrer neuen Position werde sie von Zürich aus für die Entwicklung und den Ausbau der Präsenz des Vermögensverwalters in diesen Regionen verantwortlich sein, heisst es in einer Mitteilung vom Donnerstag.

Hefele verfügt über mehr als 15 Jahre Erfahrung im Sales und Business Development im Finanzsektor in der Schweiz. Vor ihrem Wechsel zu Natixis IM war sie als Head of Sales and Marketing bei Robeco in Zürich tätig, wo sie die Geschäfte für die Schweiz und Liechtenstein leitete. Davor war sie Senior Sales Manager bei Janus Henderson Investors, wo sie für die Entwicklung und das Management strategischer Beziehungen zu Wholesale- und institutionellen Kunden verantwortlich war. (awp/mc/ps)

