Natixis Investment Managers ernennt Olivia Ingold zur Sales Director Institutional für die deutschsprachige Schweiz

Zürich – Natixis Investment Managers (Natixis IM) freut sich, die Ernennung von Olivia Ingold zur Sales Director Institutional bekannt zu geben. Von Zürich aus wird sie direkt an Carolin Hefele, Managing Director für die deutschsprachige Schweiz und Liechtenstein, berichten.

In ihrer Funktion wird Olivia Ingold dafür verantwortlich sein, das institutionelle Kundensegment in der deutschsprachigen Schweiz voranzutreiben, die Nähe zu den lokalen Kunden und Partnern zu verbessern und die Stellung von Natixis IM als führender Anbieter von Investmentlösungen zu stärken, der sich auf die Kernkompetenzen der Tochtergesellschaften stützt.

Carolin Hefele, Managing Director für die deutschsprachige Schweiz und Liechtenstein, kommentiert: «Wir freuen uns sehr, Olivia als Sales Director für institutionelle Kunden willkommen zu heissen. Ihre umfassende Erfahrung und ihre fundierten Kenntnisse des Schweizer Marktes für institutionelle Kunden werden von unschätzbarem Wert sein, wenn es darum geht, unser Team zu neuen Erfolgen zu führen und unsere Präsenz auf dem Markt zu stärken. Olivias nachgewiesene Fähigkeit, starke Kundenbeziehungen zu pflegen, wird zusammen mit ihrem strategischen Einblick in massgeschneiderte Anlagelösungen entscheidend dazu beitragen, unsere Wachstumsambitionen in dieser Schlüsselregion zu unterstützen.”

Olivia Ingold verfügt über langjährige Erfahrung in der Schweizer Finanzbranche und war in verschiedenen Funktionen in der Kundenberatung, im institutionellen Vertrieb sowie in der Geschäftsentwicklung tätig. Bevor sie zu Natixis Investment Managers wechselte, betreute sie bei Robeco institutionelle Kunden in der Schweiz und in Liechtenstein – zuletzt als Institutional Sales Manager. Frühere Stationen umfassen ihre Rolle als Senior Investment Specialist und Mitglied der Geschäftsleitung bei der Zürcher Kantonalbank (vormals Swisscanto Asset Management AG), wo sie massgeblich am Aufbau des Beratungsangebots für Drittbanken beteiligt war. Olivia besitzt das AZEK-Diplom sowie das CFA-Zertifikat in Climate Risk, Valuation and Investing. (Natixis IM/mc/ps)

Natixis IM