Natixis Investment Managers: Ukraine – Ein Jahr im Krieg

In dieser Woche markiert sich das Jahr, in dem der russische Präsident Wladimir Putin in die Ukraine einmarschierte, ein Ereignis, das die Weltwirtschaft in eine Reihe von geopolitischen und wirtschaftlichen Schocks stürzte, deren Folgen noch lange nachwirken werden. Der Krieg Russlands gegen die Ukraine wird wahrscheinlich nicht als das Ende einer Ära, sondern als der Beginn einer neuen in Erinnerung bleiben, da er sowohl einen drastischen Anstieg der weltweiten Energie- und Lebensmittelpreise auslöste, was die Deglobalisierung vorantreiben könnte, als auch eine deutliche Aufstockung der europäischen Verteidigungshaushalte zur Folge hatte.

von Mabrouk Chetouane und Nico Malagardis, Natixis Investment Managers

Mit einem Mass an Entschlossenheit und Geschlossenheit ist es dem Westen gelungen, allen Schwarzmalern in einer Weise zu trotzen, die nur wenige erwartet hätten. Das Sanktionspaket, das die westlichen Länder gegen Russland verhängt haben, ist zwar für Europa besonders kostspielig, hat aber die langfristigen Wachstumsaussichten des Landes eindeutig untergraben. Die nationalen Industriekapazitäten werden durch die Unterbrechung der Lieferketten und die Ersetzung wichtiger Ausrüstungen durch technologisch weniger fortschrittliche Alternativen schwer getroffen. Der Krieg hat jedoch auch gezeigt, dass die strukturellen Schwächen der westlichen Bündnisse angegangen werden müssen. Dies gilt umso mehr, als Russland seine Beziehungen zum Osten ausbaut und die globalen Partnerschaften neu definiert.

Zur Bewältigung der zahlreichen Herausforderungen, die vor uns liegen, insbesondere im Zusammenhang mit der Energiesicherheit und der Widerstandsfähigkeit der Versorgungskette, wird ein erheblicher Kapitalaufwand erforderlich sein. Positiv ist, dass dies einen neuen Investitions-Superzyklus auslösen und das Argument der säkularen Stagnation entkräften dürfte, das im letzten Jahrzehnt an Bedeutung gewonnen hat. Da die Industrieländer jedoch eine Konjunkturabschwächung erleben, sollten die politischen Entscheidungsträger den durch den Krieg geschaffenen politischen Impuls nicht vergeuden und die notwendigen Entscheidungen treffen, um ihre Wirtschaft auf die Herausforderungen dieser neuen Ära vorzubereiten. (Natixis/mc)