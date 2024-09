Neuer Standort in Chur stärkt regionale Präsenz der smzh ag

Chur – Die smzh gibt die Eröffnung ihres neuen Standorts in Chur bekannt. Mit dieser Expansion verstärkt das Unternehmen seine regionale Präsenz in Graubünden und bietet seine umfassenden Finanzdienstleistungen nun auch in der Hauptstadt des Kantons an. Nach der erfolgreichen Etablierung in Arosa ist Chur der nächste logische Schritt, um das Beratungsangebot der smzh ag noch näher zu den Menschen und Unternehmen in der Region zu bringen.

Geleitet wird der neue Standort von zwei angesehenen Persönlichkeiten aus der Region: Renzo Blumenthal, erfolgreicher Unternehmer und langjähriger Botschafter der smzh ag, sowie Senad Lulić, der ehemalige Profifussballer und Kapitän von Lazio Rom. Renzo Blumenthal, der neben seiner Rolle als Botschafter der smzh ag auch als Landwirt und Produzent regionaler Produkte tätig ist, bringt seine tiefen Verbindungen zur Region Graubünden in die Führung des Standorts ein. Senad Lulić, der in Chur aufgewachsen ist und durch seine internationale Fussballkarriere grosse Bekanntheit erlangte, wird seine Führungsqualitäten und sein Netzwerk nutzen, um den Standort Chur zu etablieren.

«Chur ist für uns ein idealer Standort, um unsere Dienstleistungen in Graubünden weiter auszubauen. Mit unserer langjährigen Präsenz in Arosa und der engen Verbundenheit zur Region bietet Chur die perfekte Ergänzung, um unsere massgeschneiderten Beratungs- und Servicelösungen noch näher an unsere Kunden zu bringen», erklärt Gzim Hasani, CEO und Partner der smzh ag. «Mit Renzo Blumenthal und Senad Lulić haben wir zwei starke Persönlichkeiten an der Spitze unseres neuen Standorts, die tief in der Region verwurzelt sind und unsere Werte authentisch vertreten.»

Renzo Blumenthal, als langjähriger Botschafter der smzh ag und erfolgreicher Unternehmer, freut sich darauf, den neuen Standort aktiv mitzugestalten: «Für mich ist es eine besondere Ehre, die smzh ag hier in Chur zu repräsentieren. Die Region liegt mir sehr am Herzen, und ich freue mich darauf, meinen Beitrag zu leisten, um unseren Kundinnen und Kunden die bestmögliche Beratung zu bieten.» Auch Senad Lulić, der in Chur aufgewachsen ist und in der Region stark verwurzelt ist, bringt seine Erfahrungen und sein Netzwerk in die smzh ag ein: «Ich bin stolz darauf, wieder in meine Heimatregion zurückzukehren und hier etwas Nachhaltiges aufzubauen. Chur bietet grossartige Möglichkeiten, und ich freue mich, Teil dieser Entwicklung zu sein.» (smzh/mc/hfu)