Onlinebroker Freedom Finance koppelt Tagesgeld-Zinsen an EURIBOR

Bern – Hat der EZB-Leitzinssatz von derzeit 4,5 Prozent das ganze Jahr über Bestand oder kommt es, wie von vielen Finanzexperten erwartet, 2024 zu mehreren Senkungsschritten? Diese Frage beschäftigt in diesen Tagen und Wochen Investoren bei ihren Überlegungen. Die Investmentgesellschaft Freedom Finance Europe setzt zu Beginn des Jahres ein Zeichen und verbessert auf ihrer Plattform und App Freedom24 die Konditionen für täglich verfügbares Geld. Diese sind künftig an den EURIBOR-Tageskurs geknüpft (derzeit 3,88 Prozent, Stand 16.01.2024) und liegen damit deutlich über der bisherigen Verzinsung von 2,5 Prozent. Wer Geld für 12 Monate bindet, erhält das 1,5-fache des EURIBOR. Weil bei Anlagen mit Bindung und über 100.000 Euro zusätzlich ein Bonus gewährt wird, lassen sich rund 6,41 Prozent Rendite erzielen.

Derzeit wird viel darüber spekuliert, wie es mit der Zinsentwicklung im Euroraum weitergeht. Während etliche Experten schon von einer Trendwende und damit Zinssenkungen im Laufe des Jahres ausgegangen sind, machte die Chefin der Europäischen Zentralbank (EZB), Christine Lagarde, Mitte Jänner klar, dass eine Straffung der Geldpolitik erst beim Erreichen des Inflationsziels von zwei Prozent erfolgen werde. Sie hat dabei den Wert der gesamten Eurozone im Blick, wo dieses Ziel bei einer Inflationsrate von 2,9 Prozent im Dezember 2023 bereits einigermassen in Reichweite erscheint. Die Schweiz befand sich mit 1,7 Prozent Teuerung im letzten Monat des Vorjahres in dem von der EZB angestrebten Bereich.

„Ob sich die obersten Währungshüter der Eurozone von den Erwartungen des Marktes beeinflussen lassen oder konsequent zu ihren ursprünglichen Aussagen stehen, wird sich bei den nächsten Sitzungen zeigen. Kapital zu attraktiven Konditionen auf ein täglich verfügbares Sparkonto zu legen, macht unter den aktuellen Rahmenbedingungen durchaus Sinn“, erklärt Shanna Strauss-Frank, Network Development Managerin bei Freedom Finance Europe.

Volle Transparenz durch Kopplung an EURIBOR

Während die Erwartung des Marktes, dass die Leitzinsen sinken werden, bei manchen Banken und Finanzdienstleistern schon zu einer leichten Senkung des Sparzinsen-Angebots geführt hat, schlägt der Onlinebroker Freedom Finance die andere Richtung ein. Seit wenigen Tagen wird sowohl Bestands- als auch Neukund:innen für täglich fälliges Kapital jener Zinssatz geboten, der dem aktuellen EURIBOR-Wert entspricht. Am 16. Jänner waren das etwa 3,88 Prozent, wobei die Zinsgutschrift täglich erfolgt.

„Die neuen Konditionen für unser Tagesgeldkonto sind sehr attraktiv und durch die Koppelung an den EURIBOR auch für alle Investoren vollkommen nachvollziehbar“, sagt Strauss-Frank. Nicht nur im Bereich der Euro-basierten Produkte, sondern auch für Personen, die ihr Kapital in US-Dollar anlegen möchten, hat Freedom Finance sein Angebot adaptiert. Hier sind die Zinsen an die Werte der Secured Overnight Financing Rate (SOFR), also das Pendant der US-Notenbank FED zum EURIBOR, geknüpft. Am 16. Jänner betrug die Rate etwa 5,31 Prozent und damit lag das neue Angebot des Onlinebrokers deutlich über den bisher gewährten drei Prozent p.a. bei US-Dollar Konten.

Bis zu 6,41 Prozent auf Festgeld

Auch für Geldanlagen mit einer Bindung von drei, sechs oder zwölf Monaten erhalten Investor:innen noch attraktivere Zinsen. Dafür wird nun ebenfalls der EURIBOR (bzw. SOFR) herangezogen. Im Falle einer Veranlagung in Euro für drei oder sechs Monate beträgt der Zinssatz das 1,25-fache des EURIBOR, bei einer Bindung von zwölf Monaten das 1,5-fache. „Wer über 100.000 Euro oder US-Dollar bindet, erhält zudem einen Bonus zwischen 0,4 und 0,8 Prozent pro Jahr, abhängig von der Währung und der Länge der Laufzeit“, informiert Strauss-Frank. Im Optimalfall würde sich bei Freedom24 damit nun eine Rendite von rund 6,4 Prozent für Euro-Anlagen erzielen lassen, im Vergleich zu etwa 4,2 Prozent bisher.

„Sowohl bei täglich fälligem Kapital, als auch bei der Geldanlange mit Bindung gibt es keine Begrenzung des maximalen Investmentbetrags. Das ist einer jener Aspekte, die unser Angebot positiv von ähnlichen Produkten auf dem Markt abheben“, hält Strauss-Frank fest. Die Mindestinvestition bei Freedom24 beträgt 150 Euro bzw. US-Dollar für das Sparkonto mit täglicher Verfügbarkeit beziehungsweise 1.000 Euro / US-Dollar bei einer Veranlagung mit Bindung. (Freedom Finance/mc)