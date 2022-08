Partners Group verkauft 50 Prozent von USIC an Kohlberg & Company

Zug – Das Investmentunternehmen Partners Group verkauft 50 Prozent an der United States Infrastructure Corporation (USIC) an die New Yorker Private Equity-Firma Kohlberg & Company. Partners Group werde eine 50-prozentige Co-Lead-Beteiligung an USIC behalten, teilte das Zuger Unternehmen am Mittwoch in einem Communiqué mit.

Anhand der Transaktion belaufe sich der Unternehmenswert von USIC auf 4,1 Milliarden US-Dollar. Partners Group hatte den Anbieter von Standortdienstleistungen für Versorgungsunternehmen im Jahre 2017 übernommen. Seither sei das Unternehmen organisch stark gewachsen, während der Betriebsgewinn vor Abschreibungen und Amortisationen (EBITDA) um 77 Prozent gestiegen sei.

US-Infrastrukturprogramm befeuert Nachfrage

USIC betreut derzeit über 1300 Kunden in den USA und Kanada in den Infrastrukturbranchen Kabelnetze, Telekommunikation, Strom, Gas, Wasser und Kanalisation. Das Unternehmen beschäftigt 9000 Techniker, die jedes Jahr 80 Millionen Ortungen in den unterirdischen Schächten durchführen.

Die Nachfrage nach den Dienstleistungen von USIC werde aufgrund höherer Tiefbauarbeiten infolge des Infrastrukturgesetzes von US-Präsident Joe Biden, des Ausbaus des 5G-Mobilfunknetzes und dem Trend zum Outsourcing bei den Versorgungsunternehmen steigen. Gemeinsam mit Kohlberg werde Partners Group bei USIC neue Wertschöpfungspläne umsetzen, hiess es weiter. (awp/mc/pg)

