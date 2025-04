Perrot Duval mit Kontrollwechsel

Genf – Bei der Beteiligungsgesellschaft Perrot Duval kommt es zu einem Kontrollwechsel: Verwaltungsratspräsident Nicolas Eichenberger, CEO Cornelius Bruhin sowie ein dritter Aktionär haben am Sonntag ihre Beteiligungen an verschiedene Käufer aus der Familie Shahin verkauft.

Der Vollzug der Transaktionen ist für den 20. Mai vorgesehen, wie das Unternehmen am Sonntagabend mitteilte. Nach Abschluss der Transaktionen werden die Erwerber – Abedalqader, Talal, Zein, Farah, Ayah und Nour Shahin – den Angaben zufolge 31,77 Prozent des Kapitals und 52,68 Prozent der Stimmrechte halten.

Eichenberger und Bruhin bleiben in ihren Funktionen in der Perrot-Duval-Gruppe. Die Übernahmekommission (UEK) des Bundes hatte zuvor die Opting-out-Klausel in den Statuten der Gesellschaft bestätigt, wonach keine Pflicht zu einem öffentlichen Übernahmeangebot besteht.

Eichenberger veräusserte laut der Mitteilung insgesamt 18’517 börsenkotierte Inhaberaktien und 74’300 vinkulierte Namenaktien für 4,67 Millionen Franken. Bruhin verkaufte 6’135 Inhaberaktien für 858’900 Franken, der dritte Aktionär 3’216 Inhaberaktien für 450’240 Franken. (awp/mc/ps)

Perrot Duval