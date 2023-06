Polkadot vs. Etherium erklärt – Was sind die Unterschiede?

Amsterdam – Wenn Sie sich für Kryptowährungen interessieren, haben Sie wahrscheinlich schon von Polkadot und Ethereum gehört. Beide Kryptowährungen haben ihren festen Platz in der Welt der Blockchain-Technologie eingenommen.

Sucht man im Internet nach dem Kurs von Ethereum, stellt man fest, dass dieser in den letzten Jahren stark angestiegen ist und immer mehr Investoren anzieht. Auch Polkadot ist als vielversprechender Coin auf dem Kryptowährungsmarkt bekannt geworden. In diesem Beitrag wird aufgezeigt, was Polkadot und Ethereum sind, wie sie funktionieren und welche Probleme sie lösen.

Was ist Polkadot und wie funktioniert es?

Polkadot ist eine Blockchain-Plattform, die von Gavin Wood, einem der Mitbegründer von Ethereum, entwickelt wurde. Polkadot wurde entwickelt, um die Geschwindigkeit und Sicherheit von Blockchain-Transaktionen zu verbessern und die Interoperabilität zwischen verschiedenen Blockchains zu ermöglichen. Das Besondere an Polkadot ist, dass es sich um eine Multi-Chain-Plattform handelt. Das bedeutet, dass es verschiedene Blockchains im Polkadot-Netzwerk gibt, diese Blockchains aber miteinander verbunden sind und miteinander kommunizieren können. Durch diese Interkommunikation ist es möglich, dass die verschiedenen Blockchains zusammenarbeiten und Daten austauschen können.

Was ist Ethereum und wie funktioniert es?

Ethereum wurde von Vitalik Buterin entwickelt und war die erste Plattform, die das Konzept der Smart Contracts auf die Blockchain brachte. Ethereum ist eine öffentliche Blockchain-Plattform, auf der dezentralisierte Anwendungen (DApps) erstellt werden können. Der Hauptzweck ist die Entwicklung von Smart Contracts, was bedeutet, dass die Plattform es Entwicklern ermöglicht, Anwendungen zu erstellen, die ohne die Möglichkeit eines Ausfalls durch einen Intermediär ausgeführt werden können. Mit Ethereum können Entwickler auf eine verbesserte Blockchain-Infrastruktur zugreifen und sich auf die Entwicklung von Anwendungen konzentrieren.

Smart Contract: Ein Smart Contract ist ein computergestütztes Protokoll, das Verträge und Dokumente digitalisiert und automatisiert, indem es Bedingungen und Ausführungsschritte in programmierbarer Weise festlegt.

Die Geschichte von Polkadot und Ethereum

Polkadot wurde erstmals 2016 von Gavin Wood vorgestellt und im Jahr 2020 offiziell eingeführt. Ethereum hingegen wurde bereits im Jahr 2014 eingeführt und hat seitdem eine kontinuierliche Wachstumsphase durchlaufen. Ethereum hat dazu beigetragen, die Blockchain-Technologie in den Mainstream zu bringen, und viele Entwickler haben damit experimentiert und Anwendungen auf der Plattform erstellt. Auch Polkadot hat in kurzer Zeit große Erfolge erzielt und das Interesse vieler Unternehmen und Entwickler gewonnen. Wäre Ethereum nicht erfolgreich gewesen, wäre Polkadot höchstwahrscheinlich nie entwickelt worden. Diese Vermutung liegt nahe, da Polkadot von Gavin Wood, einem Mitentwickler von Ethereum, gegründet wurde.

Welche Probleme lösen Polkadot und Ethereum?

Egal, ob Sie Polkadot kaufen möchten oder doch Ethereum bevorzugen. Beide lösen ähnliche Probleme. Die Plattformen bieten eine Blockchain-Infrastruktur für die Entwicklung dezentraler Anwendungen. Ethereum hat jedoch einen Vorsprung im Bereich der Smart Contracts. Polkadot hingegen konzentriert sich auf die Verbesserung der Interoperabilität zwischen verschiedenen Blockchains.

Zusammenfassung

Polkadot und Ethereum haben auf ihre Weise dazu beigetragen, die Entwicklung der Blockchain-Technologie zu beschleunigen. Obwohl Polkadot eine relativ neue Blockchain-Plattform auf dem Markt ist, hat sie bereits eine starke Community und das Interesse von Unternehmen und Investoren gewonnen. Auch Ethereum hat seine Stärken und ist eine bewährte Plattform für die Entwicklung von Smart Contracts und dezentralen Anwendungen. Beide haben sich als langfristige und starke Projekte erwiesen, die man im Auge behalten sollte. Es ist daher sinnvoll, beide Token im Portfolio zu haben. (bitvavo/mc/hfu)