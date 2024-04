Post öffnet Filialen für Finanzdienstleister Western Union

Bern – Die Post öffnet ihr Filialnetz für den Geldtransfer-Dienstleister Western Union. Dieser wird ab Ende April 2024 in den eigenbetriebenen Filialen der Post präsent sein. Mit dieser Partnerschaft wandele die Post ihre Filialen weiter in regionale Dienstleistungszentren um, teilte der gelbe Riese am Mittwoch mit.

Der Startschuss erfolgt laut Mitteilung bereits ab Anfang April in ausgewählten Pilotfilialen der Post. Bereits am Ende April sei es dann in allen Postfilialen möglich, Geldtransfers ins Ausland zu tätigen.

Mit der Zusammenarbeit komme die Post einem Bedürfnis der Kundinnen und Kunden nach, hiess es in dem Communiqué weiter. Denn schon heute würden die Mitarbeitenden in den Postfilialen immer wieder auf die Dienstleistungen von Western Union angesprochen. Western Union ist ein Anbieter von Auslandsüberweisungen mit Hauptsitz in Denver, Colorado. (awp/mc/pg)