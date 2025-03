Presse: Helvetia und Baloise führen offenbar Fusionsgespräche

St. Gallen / Basel – In Finanzkreisen geht das Gerücht um, die beiden Versicherer Baloise und Helvetia könnten bald fusionieren. Die Baloise und Helvetia prüften einen möglichen Zusammenschluss, schreibt die Nachrichtenagentur «Bloomberg» am Dienstag mit Verweis auf mit der Sache vertrauten Personen. In den letzten Monaten seien dazu immer wieder Gespräche geführt worden.

Sollten Baloise und Helvetia diesen Entschluss fassen, würde eine der grössten Schweizer Versicherungsgruppen entstehen. Allerdings sei längst nicht klar, ob es dann auch zu einer Fusion komme, so der «Bloomberg»-Bericht weiter. Die Gespräche könnten auch andere Interessenten, etwa die Zurich Insurance Group auf den Plan rufen. Sowohl die Baloise als auch Helvetia kommentierten die Gerüchte auf Anfrage der Nachrichtenagentur AWP nicht.

Die Baloise gilt seit längerem als Übernahmekandidat, insbesondere seitdem sich der Druck auf die Gruppe durch den Einstieg des schwedischen Investors Cevian erhöht hat. Cevian stellt an den Versicherer zahlreiche Forderungen, um das Geschäft profitabler zu machen. Gefordert wird unter anderem der Verkauf des Deutschland-Geschäfts oder auch eine Lösung für die konzerneigene Baloise Bank. Mittlerweile besitzt Cevian 9,4 Prozent an der Baloise.

An der Börse liessen am Dienstag die jüngsten Gerüchte die Titel der Baloise und der Helvetia in die Höhe springen. Kurz nach Veröffentlichung des Berichts rückten Baloise um knappe 2 Prozent und Helvetia um rund 1 Prozent vor. Mittlerweile sind jedoch beide Kurse wieder auf das Vortagesschlussniveau zurückgefallen. (awp/mc/ps)