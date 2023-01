Privatversicherer legen im Nichtlebengeschäft weiter zu

Zürich – Die Schweizer Privatversicherer haben im vergangenen Jahr im Geschäft mit Nichtlebensversicherungen erneut mehr Prämien eingenommen. Demgegenüber blieb das Prämienvolumen in der Lebensversicherung, wo in den vergangenen Jahren teils starke Rückgänge zu sehen waren, nahezu stabil.

Laut der am Dienstag vom Schweizerischen Versicherungsverband (SVV) publizierten Hochrechnung stieg das Prämienvolumen im Nichtlebengeschäft um 3,0 Prozent auf 15,2 Milliarden Franken. Damit wächst der Sektor weiterhin zuverlässig. Zum Vergleich: Im Jahr 2013 hatte das Volumen lediglich 13,6 Milliarden Franken betragen.

Im letzten Jahr verzeichnete die Feuer-, Elementar- und Sachversicherung (+8,3%) wiederum starken Zuwachs. Grund dafür waren laut SVV auch höhere versicherte Werte. Gut zulegen konnte die Assekuranz zudem in der Berufs- und allgemeinen Haftpflichtversicherung (+3,4%), der Krankentaggeld- (+2,3%) und in der Unfallversicherung (+2,1%).

Diesem Wachstum hinkte die grösste Nichtleben-Kategorie, die Motorfahrzeugversicherung (+0,3%), hinterher. Immerhin sei die Nachfrage in der Kaskoversicherung im Vergleich zum Vorjahr höher gewesen, während die Privatversicherer in der Motorhaftpflicht einen weiteren Prämienrückgang hinnehmen mussten.

Entgegengesetzte Entwicklungen im Lebengeschäft

Im Geschäft mit Lebensversicherungen, das im anhaltenden Tiefzinsumfeld der letzten Jahre geharzt hatte, blieben die Einnahmen in der Einzel- und Kollektivlebensversicherung zusammen im Jahr 2022 auf stabilem Niveau. Im Einzelleben liess die gut Nachfrage nach anteilsgebundenen Lösungen das Volumen um 2,5 Prozent auf 7,6 Milliarden Franken ansteigen.

Die Kollektivlebeneinnahmen gingen hingegen um 1,9 Prozent auf 15,4 Milliarden Franken weiter zurück. Grund dafür ist der anhaltende Trend in Richtung Teilautonomie, wo Firmen in der beruflichen Vorsorge Anlagerisiken selbst tragen. Einbezahlte Vermögenswerte fliessen bei teilautonomen Lösungen zu grossen Teilen nicht in die Rechnungen der Privatversicherer.

Eine gute Nachricht für die Lebensversicherer sei die Normalisierung des Zinsniveaus, was auf lange Frist wieder Ertragsaussichten im wichtigen Obligationengeschäft verspreche, so der SVV. Höhere Garantien könnten aber erst dann ausgegeben werden, wenn sich der Zinsanstieg als nachhaltig manifestiert habe.

Produktive Rückversicherer

Noch keine Hochrechnungen legt der SVV zum Rückversicherungsgeschäft vor, doch es sei mit Wachstum zu rechnen nach einem Prämienvolumen von 45,6 Milliarden Franken im 2021. Der Sektor habe für die Schweiz grosse volkswirtschaftliche Bedeutung, schreibt der Verband mit Verweis auf eine von BAK Economics durchgeführten Studie. Die global ausgerichteten Rückversicherer zählten zu den produktivsten Wirtschaftszweigen des Landes. (awp/mc/ps)

SVV