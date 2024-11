Prudential ernennt Jacques Chappuis zum President und CEO von PGIM

Newark – Prudential Financial, Inc. (PFI), der weltweit tätige Finanzdienstleister mit Hauptsitz in den USA, gibt die Ernennung von Jacques Chappuis zum President und CEO von PGIM, seinem 1,4 Billionen US-Dollar umfassenden globalen Vermögensverwaltungsgeschäft, mit Wirkung zum 1. Mai 2025 bekannt.

Chappuis wird an Andrew Sullivan berichten, Head of International Businesses and Global Investment Management bei PFI. Chappuis tritt die Nachfolge von David Hunt an, der bis zum 31. Juli 2025 als Vorsitzender an Bord von PGIM bleibt, wobei er während der gesamten Übergangszeit aktiv mitwirken wird.

„Unter Davids Führung hat sich PGIM zu einem der führenden globalen Vermögensverwalter entwickelt, der für seine Expertise im Bereich der Public und Private Markets bekannt ist. Seit David 2011 in das Unternehmen eingetreten ist, ist das verwaltete Vermögen von 619 Milliarden US-Dollar auf 1,4 Billionen US-Dollar gestiegen“, kommentiert Andrew Sullivan.

„David leitete die beeindruckende Expansion von PGIM in Grossbritannien, in Europa und Japan sowie die Integration neuer Kompetenzen wie Private-Equity-Secondaries und die Erweiterung der Expertise in bestehenden Anlageklassen, einschliesslich Private Credit. Sein Engagement für die Unternehmenskultur hat auch dazu geführt, dass PGIM seit mehreren Jahren von Pensions & Investments als „Best Place to Work in Money Management“ ausgezeichnet wird. Wir sind David für seine 13-jährige Tätigkeit bei PGIM dankbar. Sein Name wird eng mit der der Geschichte von PGIM verbunden bleiben.“

Das nächste Wachstumskapitel ist geplant

Mit fast 30 Jahren Erfahrung im Investmentmanagement kommt Jacques Chappuis von Morgan Stanley zu PGIM, wo er zuletzt als Co-Leiter von Morgan Stanley Investment Management (MSIM) tätig war. Bei MSIM spielte er eine Schlüsselrolle bei der transformativen und erfolgreichen Integration von Eaton Vance.

„Jacques ist bekannt für sein starkes Engagement für Kunden, seine Führungsrolle bei Akquisitionen und seine umfassende Expertise bei Lösungen für Public und Private Markets. Wir sind fest überzeugt, dass er die richtige Person ist, um die nächste Wachtumsphase von PGIM zu leiten“, fügt Andrew Sullivan hinzu. „In den letzten zehn Jahren hat PGIM sein Vermögensverwaltungsgeschäft für Dritte erheblich ausgebaut. Jacques‘ Fachwissen wird es uns ermöglichen, Möglichkeiten zu identifizieren, um unser kontinuierliches Wachstum durch neue Märkte, innovative Produkte und umfassende Lösungen in einer Vielzahl von Anlageklassen zu beschleunigen. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit Jacques bei der Weiterentwicklung eines der wichtigsten Wachstumsmotoren von PFI.“

„Ich bin stolz darauf, der nächste President und CEO von PGIM zu werden und ein unglaubliches Team durch die nächste Wachstumsphase zu führen“, sagt Jacques Chappuis. „Die Expertise und die Fähigkeiten von PGIM auf den Public und Private Markets verstärken das Engagement des Unternehmens, den differenzierten langfristigen Anlagebedürfnissen der Kunden gerecht zu werden. Ich freue mich darauf, auf den Erfolgen des Unternehmens aufzubauen.“

Über Jacques Chappuis

Jacques Chappuis war zuletzt Co-Leiter von Morgan Stanley Investment Management (MSIM) und Mitglied des Managementausschusses von Morgan Stanley. Von 2006 bis 2013 hatte er leitende Führungspositionen in den Geschäftsbereichen Investment Management und Wealth Management von Morgan Stanley inne, darunter als Leiter von Morgan Stanley Alternative Investment Partners, bevor er als Head of Investment Solutions zur Carlyle Group wechselte. Chappuis kehrte 2016 zu Morgan Stanley zurück, wo er vor seiner jüngsten Position als Global Head of Distribution und Co-Leiter der Solutions and Multi-Asset Group für MSIM tätig war.

Vor seiner Tätigkeit bei Morgan Stanley war Chappuis Leiter des Bereichs Alternative Investments bei der Global Wealth Management Group der Citigroup. Zuvor war er Managing Director bei Citigroup Alternative Investments, der firmeneigenen Abteilung für alternative Investments, Berater bei der Boston Consulting Group und Investmentbanker bei der Bankers Trust Company.

Er hält einen Bachelor of Arts in Finanzwesen von der Tulane University und einen MBA von der Columbia Business School. Er ist Mitglied des New York Board of Advisors von Teach For America und Vorstandsmitglied des Centro para la Nueva Economia, einer Denkfabrik mit Sitz in Puerto Rico, die sich auf politische Fragen im Zusammenhang mit der Wirtschaft der Insel konzentriert. PGIM/mc/hfu)

PGIM