radicant schützt Zahlungsverkehr mit KI-Betrugsbekämpfungssoftware von NetGuardians

Zürich – radicant bank ag (radicant) ist die erste digitale Nachhaltigkeitsbank der Schweiz, die sich strategisch an den 17 UN-Nachhaltigkeitszielen (SDGs) orientiert. Um die effiziente und sichere Abwicklung der digitalen Transaktionen ihrer Kundinnen und Kunden zu gewährleisten, hat sich radicant für die preisgekrönte Software des Schweizer FinTech-Unternehmens NetGuardians entschieden.

In einer zunehmend digitalen Welt, in der mehr und mehr Kundinnen und Kunden ihre Transaktionen ausschliesslich online abwickeln, spielen die Verhinderung von Finanzkriminalität und der Schutz vor Betrug eine entscheidende Rolle bei der Gewährleistung eines reibungslosen Zahlungsflusses. Laut dem Bericht «Occupational Fraud 2022» der Association of Certified Fraud Examiners verlieren Unternehmen jedes Jahr 5 % ihrer Einnahmen durch Betrug, was einem weltweiten Gesamtverlust von mehr als 4,7 Billionen US-Dollar entspricht.

Die Verhinderung von Finanzkriminalität im Anfangsstadium ist daher essentiell für die effiziente und digitale Abwicklung von Kundentransaktionen und für eine daten- und technologiegetriebene Finanzdienstleisterin wie radicant ein Schlüsselelement in ihrem Verständnis guter Unternehmensführung. Aus diesem Grund hat sich radicant für die preisgekrönte Software des Schweizer FinTech-Unternehmens NetGuardians entschieden, um den Zahlungsschutz ihrer Kundinnen und Kunden zu verbessern.

Die Software von NetGuardians erstellt Kundenprofile durch innovative Verhaltensanalysen, maschinelles Lernen und künstliche Intelligenz. Die Software überwacht alle Transaktionen in Echtzeit und liefert eine Risikobewertung, indem sie diese mit dem Kundenprofil vergleicht. Sie reduziert die Anzahl von Fehlarmen und bietet so ein hervorragendes Kunden- und Benutzererlebnis bei gleichzeitiger Senkung der Betriebskosten. Algorithmen des maschinellen Lernens helfen den Finanzinstituten, aufkommende Bedrohungen durch Betrugsversuche zu erkennen und im Griff zu behalten.

«Die KI-basierte Risikoplattform von NetGuardians ist eine weitere Facette unseres robusten Sicherheitsnetzwerks. Es ist wichtig, dass wir unsere Bank auf die bestmögliche Software zur Betrugsbekämpfung aufbauen und unseren Kunden ein zuverlässiges und nahtloses Produkt bieten», sagt Roland Kläy, Co-CEO und CFO von radicant.

Joël Winteregg, Mitbegründer und CEO von NetGuardians, sagt: «Wir freuen uns sehr, die radicant bank ag bei der Umsetzung ihrer Nachhaltigkeitsziele zu unterstützen. Unsere Software ermöglicht es Unternehmen wie radicant, ihr Produkt zu skalieren und einen exzellenten Service anzubieten, ohne sich Sorgen um Zahlungsbetrug machen zu müssen.» (radicant/mc/ps)

Über radicant

radicant bank ag (radicant) ist ein daten- und technologiegetriebene Finanzdienstleisterin mit dem Ziel, den Zugang zu personalisierten, nachhaltigen Bank- und Vermögensverwaltungslösungen rund um die Uhr zu demokratisieren. Als erste digitale Nachhaltigkeitsbank der Schweiz will sie gemeinsam mit ihrer Community die 17 Entwicklungsziele (SDGs) der UN-Agenda 2030 fördern, um Kapital für eine nachhaltige Welt zu mobilisieren. Durch erhöhte Transparenz will radicant ihren Kund:innen helfen, ihre individuellen Finanz- und Nachhaltigkeitsziele zu erreichen. radicant befindet sich derzeit in der Aufbauphase und erhielt im Mai 2022 die Banklizenz von der FINMA. radicant.com

Über NetGuardians

NetGuardians ist ein preisgekröntes Schweizer FinTech, das Finanzinstitute in über 30 Ländern bei der Betrugsbekämpfung unterstützt. Mehr als 80 Banken und Vermögensverwalter, darunter 40 Prozent aller staatlichen Schweizer Geschäftsbanken und drei der Top-10-Privatbanken gemäss Euromoney-Ranking, vertrauen auf NetGuardians 3D-Künstliche-Intelligenz-Lösung (3D AI), um betrügerische Zahlungen in Echtzeit zu verhindern. NetGuardians ist der Partner für Betrugsprävention von grossen Bankensoftware-Unternehmen wie Finastra, Avaloq, Mambu und Finacle. NetGuardians wurde als repräsentativer Anbieter in Gartners 2020 Market Guide for Online Fraud Detection und als Global Leader im 2021 Fraud and AML Machine Learning Platforms Report von Aite-Novarica aufgeführt. netguardians.ch