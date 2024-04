REYL Intesa Sanpaolo agiert über ihr Geschäftsfeld Asset Services als Zahlstelle für ARTEX

Genf/Zürich – Asset Services, das Geschäftsfeld von REYL Intesa Sanpaolo, das für die institutionelle Kundschaft der Bank zuständig ist, agiert als Zahlstelle für ARTEX, ein in Liechtenstein ansässiges multilaterales Handelssystem, das im Bereich der kunstbezogenen Anlagemöglichkeiten tätig ist.

ARTEX, das von Prinz Wenzel von Liechtenstein und Yassir Benjelloun-Touimi mitbegründet wurde, zielt darauf ab, ein Ökosystem rund um die Kunst zu schaffen, sei es unter dem Gesichtspunkt der Investition oder der Sichtbarkeit der Werke. Durch Börsenkotierungen und die Aufteilung des Preises von Kunstwerken in Aktien mit einem Ausgabepreis ab 100 Euro ebnet dieses Finanzmodell den Weg für die Entwicklung einer neuen Anlageklasse, die nun für Millionen von Anlegern zugänglich ist.

ARTEX erhielt im Januar 2023 von der Finanzaufsichtsbehörde Liechtensteins (FMA) eine Lizenz, um als Kunstaktienbörse innerhalb eines regulatorischen Rahmens tätig zu sein. Die erste erfolgreiche Transaktion wurde im März 2024 mit einem ersten Vehikel namens Art Share 002 durchgeführt, das nun ein Triptychon des figurativen Malers Francis Bacon (1909-1992) besitzt. Es wird auf 55 Millionen US-Dollar geschätzt. Es ist das erste Werk eines grossen Meisters, das jemals an einem EWR-regulierten Handelsplatz notiert wurde, was einen beispiellosen Schritt zur Demokratisierung des Kunsthandelsmarktes darstellt.

Im Rahmen ihrer Abteilung Asset Services bietet REYL Intesa Sanpaolo ihren Kunden seit 2018 umfassende Zahlstellendienste an, darunter regulatorische und operative Unterstützung für Aktien, Anleihen, private Emissionen und Börsengänge. REYL Intesa Sanpaolo ist an den wichtigsten Schweizer Börsen tätig und verfügt über einen direkten Zugang zu den wichtigsten zentralen Wertpapierverwahrungsstellen.

Die Flexibilität von REYL Intesa Sanpaolo ermöglichte es ihr, ARTEX bei diesem spannenden Projekt zu unterstützen, indem sie eine breite Palette von Lösungen zur Unterstützung der Operation als Zahlstelle anbot. Dazu gehören untern anderem die Reservierung einer ISIN bei der SIX, die Lieferung der Aktien des Unternehmens an die Bookrunner und die operative Koordination des Erstangebots mit dem Kunden und der Verwahrstelle. Das Expertenteam profitierte von funktionsübergreifenden Ressourcen und nutzte die Kompetenzen der gesamten Gruppe im Rahmen ihres integrierten 360-Business-Modells.

Dieser Erfolg ist der Höhepunkt einer fast zweijährigen Zusammenarbeit zwischen REYL Intesa Sanpaolo und ARTEX, einer Beziehung, die auf Vertrauen und Engagement beruht.

Tatiana Carruzzo, Leiterin des Felders Asset Services bei REYL Intesa Sanpaolo, kommentiert: «Die Arbeit an einem so spannenden Projekt wie ARTEX war eine lohnende Gelegenheit für die Bank. Ich bin stolz auf die Arbeit, die wir als Zahlstelle für ARTEX geleistet haben. Dank der Zusammenarbeit und der Unterstützung der Kollegen in der Abteilung Zahlstelle und Asset Services sowie der Unterstützung durch alle internen Abteilungen und das Management der Bank konnten wir unsere Ziele erreichen. Ich hoffe, dass unsere Zusammenarbeit mit ARTEX noch viele Jahre andauern wird.»

Yassir Benjelloun-Touimi, Mitbegründer und CEO von ARTEX, sagt: «Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit einem so renommierten Finanzunternehmen wie REYL Intesa Sanpaolo. Das Team von REYL Intesa Sanpaolo spielte eine wichtige Rolle bei der Schaffung der besten Voraussetzungen für den erfolgreichen Start des ARTEX MTF. Seitdem haben sich die Schweizer Banken für Kunst als neue Anlageklasse begeistert und damit das grosse Potenzial der Demokratisierung von Kunstinvestitionen unter Beweis gestellt». (pd/mc)