REYL Intesa Sanpaolo alleiniger Finanzberater von MML Capital Partners bei Investition in die Arηs-Gruppe

Genf – REYL Corporate Finance (REYL CF), die Investmentbanking-Sparte von REYL Intesa Sanpaolo (REYL), agierte als alleiniger Finanzberater von MML Capital Partners (MML) bei der Beteiligung an der Arηs-Gruppe, einer schnell wachsenden europäischen IT-Dienstleistungsgruppe.

Die 2003 gegründete Arηs Group mit Hauptsitz in Belvaux, Luxemburg, ist ein schnell wachsendes, europäisches IT-Dienstleistungsunternehmen, das sich auf die Märkte der Benelux-Länder und der europäischen Institutionen spezialisiert hat. Die Arηs Group hat eine Reihe von Kompetenzen entwickelt, um den sich steigenden Kundenbedürfnissen gerecht zu werden, wie z. B. Softwareentwicklung, Infrastruktur, Cloud, Data Science, mobile Entwicklung, maschinelles Lernen oder Cybersicherheit.

MML ist ein internationaler tätiger, mittelständischer Private-Equity-Investor, der sich darauf konzentriert, an der Seite starker Managementteams zu investieren und mit diesen bei der Umsetzung ihrer Expansionspläne zusammenzuarbeiten. In den letzten 30 Jahren hat MML von seinen vier Büros in New York, London, Paris und Dublin aus erfolgreich in 140 Unternehmen investiert und dabei ein Vermögen von zwei Mrd. EUR verwaltet.

MML hat eine Vereinbarung über den Erwerb von Unternehmensanteilen getroffen, während Jourdan Serderidis (CEO und Gründer der Arηs-Gruppe), die anderen Mitbegründer und die wichtigsten Mitarbeiter im Unternehmen verbleiben und weiter in das Unternehmen investieren werden.

REYL CF agierte als alleiniger Finanzberater von MML bei der Transaktion, die am 1. Juni 2023 erfolgreich abgeschlossen wurde.

Jourdan Serderidis, CEO und Mitbegründer der Arηs-Gruppe, sagte: «Wir haben eine hervorragende Partnerschaft mit MML Capital aufgebaut und sind begeistert, dass wir zu diesem spannenden Zeitpunkt, in diesem nächsten Kapitel unserer Geschichte, weiter mit ihnen zusammenarbeiten werden! Im Jahr 2023 feierte die Arηs-Gruppe ihr 20-jähriges Bestehen und – im Einklang mit dem Wachstum, das wir in den letzten zwei Jahrzehnten verzeichnet haben – diese Partnerschaft wird unsere Fähigkeiten strategisch verbessern und die Position des Unternehmens als führender IT-Dienstleister für Unternehmen in der EU und in allen Märkten, in denen wir tätig sind, weiter bestätigen. Diese Partnerschaft wird uns dabei helfen, unser Wachstum durch gezielte Akquisitionen zu unterstützen, unsere Kernaktivitäten zu ergänzen und unser Kundenportfolio auf Branchen auszuweiten, in denen wir noch nicht vertreten sind. Wir freuen uns, unabhängig zu bleiben und gleichzeitig die Identität, das Modell, die Denkweise und die Werte von Arηs beizubehalten, die uns den heutigen Erfolg ermöglicht haben.»

Henry-Louis Merieux, Managing Partner (Frankreich) bei MML, sagte: «Wir freuen uns sehr, mit Jourdan Serderidis und seinem Team zusammenzuarbeiten, um Arηs bei seiner schnellen, internationalen Entwicklung zu unterstützen. Wir freuen uns darauf, Arηs dabei zu helfen, ein europaweit führendes Unternehmen für IT-Dienstleistungen mit einem starken Fokus auf den öffentlichen Sektor zu werden und seine geografische Präsenz und sein Angebot sowohl organisch als auch durch gezielte Akquisitionen zu vervollständigen.»

Samuel Zayat, Managing Director bei REYL CF, sagte: «Wir freuen uns, das MML-Team der Arηs Group vorgestellt zu haben, was zu einer intensiven Zusammenarbeit aller beteiligten Parteien wurde, um eine erfolgreiche Transaktion in Rekordzeit zu erreichen. MML wird in der Lage sein, die Gründer und Manager der Arηs Group bei ihrem weiteren Wachstum in einem echten Partnerschaftsmodus zu unterstützen. Wir von REYL Corporate Finance glauben fest an die Aussichten des europäischen IT- und Beratungssektors, in dem Unternehmen wie die Arηs-Gruppe für Innovation und hervorragende Dienstleistungen in wachsenden Märkten stehen. Dies gilt insbesondere für Frankreich und die Benelux-Staaten.»

Xavier Ledru, Head of Corporate Finance von REYL Intesa Sanpaolo, sagte: «Wir freuen uns aussergewöhnlich über diese Transaktion in einem Sektor, der derzeit sehr dynamisch ist. Unser Corporate Finance-Team erfreut sich einer starken Dynamik. Wir beschleunigen unsere Entwicklung in Europa mit grosser Zufriendenheit.» (REYL/mc)