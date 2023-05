REYL Intesa Sanpaolo berät Cube Infrastructure Managers beim Erwerb einer Mehrheitsbeteiligung an GleSYS

Genf – REYL Corporate Finance (REYL CF), die Investmentbanksparte von REYL Intesa Sanpaolo (REYL), ist als alleiniger Finanzberater für Cube Infrastructure Managers (Cube) tätig beim Erwerb einer Mehrheitsbeteiligung an der GleSYS Holding AB, einem nordischen Rechenzentrumsbetreiber, der digitale Infrastrukturlösungen anbietet.

Cube Infrastructure Managers mit Sitz in Luxemburg ist ein unabhängiger Mid-Market-Infrastruktur-Investor, welcher fundierte Branchenkenntnisse mit operativem und finanziellem Know-how verbindet. Seit seiner Gründung im Jahr 2007 hat Cube seine operativen und finanziellen Möglichkeiten genutzt, um Pionierarbeit bei der Umgestaltung wichtiger und lokaler Infrastruktur-Investitionen zu leisten, z. B. in den Bereichen Glasfaser, Fernwärme, Mobilität und Aufladen von Elektrofahrzeugen. Bislang hat Cube über vier Fonds insgesamt 4,0 Mrd. EUR aufgenommen.

Führender Anbieter von IaaS in den nordischen Ländern

GleSYS wurde 1999 gegründet und hat seinen Hauptsitz im schwedischen Falkenberg. Das Unternehmen ist ein führender Anbieter von Infrastructure-as-a-Service (IaaS) und Betreiber von Rechenzentren in den nordischen Ländern. Das Unternehmen bietet Dienstleistungen an, die von Colocation, dedizierten Servern und Netzwerk & Anbindungen über Systemverwaltung und virtuelle, private Server bis hin zu Connectivity-Services reichen. Die Rechenzentren werden zu 100 Prozent mit erneuerbaren Energien betrieben.

Cube hat eine Vereinbarung zum Erwerb von Unternehmensanteilen durch seinen Cube Infrastructure Fund III getroffen, welche von VIA Equity, Glenn Johansson (CEO und Gründer von GleSYS) sowie verschiedenen zentralen Mitarbeitern und Minderheitsaktionären zur Verfügung gestellt werden. REYL CF ist als alleiniger Finanzberater von Cube bei der Transaktion tätig. Die Transaktion ist noch nicht abgeschlossen.

Mickael Gibault, Managing Director, Head of M&A und ECM Advisory bei REYL Intesa Sanpaolo, erklärte: «Wir beraten Cube bei dieser Transaktion, welche einen wichtigen Meilenstein in der Zusammenarbeit zwischen Cube und der M&A-Franchise von REYL darstellt.»

Teofilo Masera, Managing Director bei REYL Intesa Sanpaolo, fügte dem hinzu: «Diese Transaktion zeigt unsere Fähigkeit, M&A-Beratung im Bereich der digitalen Infrastruktur im Rahmen grenzüberschreitender Transaktionen zu erbringen.»

Xavier Ledru, Head of Corporate Finance bei REYL Intesa Sanpaolo, erklärte: «Diese Transaktion in einem gegenwärtig sehr aktiven Sektor unterstreicht unsere Strategie, unsere Corporate Finance-Präsenz in Europa auszubauen.» (REYL/mc)

REYL Corporate Finance

Cube Infrastructure Managers

GleSYS Holding AB