REYL Intesa Sanpaolo erhält Finma-Genehmigung für neue Führungsstruktur

Genf / Zürich – REYL Intesa Sanpaolo hat die Genehmigung der Finma für die Umsetzung ihrer neuen Führungsstruktur erhalten. François Reyl wird Mitglied des Verwaltungsrats der Bank und Vorsitzender des Strategieausschusses. Pasha Bakhtiar, derzeit Partner und Mitglied des Exekutivausschusses, wird neuer CEO der Bank und Vorsitzender des Exekutivausschusses. Die Änderung tritt am 1. Juli 2024 in Kraft.

Nach einer 13-jährigen Karriere als M&A-Anwalt bei Jones Day und Investmentbanker bei der CSFB trat François Reyl im Jahr 2002 als Leiter der Entwicklungsabteilung in die Bank ein und wurde 2008 CEO. Unter seiner Führung hat sich REYL & Cie von einem zugelassenen Wertpapierhändler mit 15 Mitarbeitern in der Schweiz zu einer voll lizenzierten Bank mit 400 Mitarbeitern, einer internationalen Präsenz und einer diversifizierten Geschäftstätigkeit entwickelt. François Reyl war massgeblich an der Gründung von RAM Active Investments beteiligt, das 2018 an Mediobanca verkauft wurde, und hat die Geschäftsbereiche Corporate Finance und Asset Services der Bank ins Leben gerufen. Er war an der Gründung von Alpian, der ersten digitalen Privatbank der Schweiz, beteiligt und initiierte 2021 die Verhandlungen, die zur strategischen Partnerschaft der Bank mit Fideuram – Intesa Sanpaolo Private Banking führten. François Reyl tritt die Nachfolge von Frau Ruth Metzler-Arnold im Verwaltungsrat an und wird die Entwicklung der strategischen Aktivitäten der Gruppe weiterhin von einem nicht-exekutiven Standpunkt aus überwachen.

Pasha Bakhtiar ist seit 2018 Partner der Bank und seit 2023 Mitglied des Executive Committee. Als CEO wird er ab dem 1. Juli 2024 den Vorsitz des Exekutivausschusses der Bank übernehmen und die übergreifende Verantwortung für die Geschäftsentwicklung und operative Angelegenheiten tragen. Vor seiner Ernennung zum Partner war Pasha von 2014 bis 2018 Mitbegründer und Leiter der Tochtergesellschaft der Bank in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Er spielte auch eine Schlüsselrolle bei der Gründung von Alpian, dessen Verwaltungsrat er derzeit vorsitzt. Pasha Bakhtiar bringt 25 Jahre Erfahrung im Wealth Management, in der Vermögensverwaltung und in digitalen Bankstrategien in die Rolle des CEO ein.

François Reyl, Partner und Chief Executive Officer, kommentiert: «Nach 22 Jahren in leitender Funktion bei REYL & Cie freue ich mich sehr, Pasha Bakhtiar die Aufgabe zu übertragen, die Fortführung unserer operativen Tätigkeiten zu gewährleisten und die Entwicklung der Strategie der Gruppe zu unterstützen. Ich beabsichtige, mich weiterhin als Aktionär und Mitglied des Verwaltungsrats zu engagieren und meine Unterstützung anzubieten, wann immer dies gewünscht wird. Pasha Bakhtiar ist ein äusserst talentierter Fachmann mit besonders relevanter und umfassender Erfahrung in den Bereichen Wealth Management, Asset Management und Digital Banking. Er geniesst mein volles Vertrauen sowie das des Verwaltungsrats, des Executive Committee und des Mehrheitsaktionärs der Bank. Dieser Übergang ist die logische und geplante Entwicklung von REYL & Cie seit ihrer Integration in die Intesa Sanpaolo Gruppe im Jahr 2021.»

Pasha Bakhtiar, Partner, fügt hinzu: «Ich fühle mich sehr geehrt, den unternehmerischen Erfolg von François Reyl als Chief Executive Officer der Gruppe fortzusetzen und mein volles Engagement in die Verfolgung unserer Aktivitäten mit hohem Mehrwert für alle unsere Kunden einzubringen, in enger Zusammenarbeit mit und zum Nutzen aller Aktionäre und unserer Mitarbeiter.» (REYL Intesa Sanpaolo/mc/ps)