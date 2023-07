REYL Intesa Sanpaolo Strukturierungsberater für Teylor bei Kapitalbeschaffung

Genf/Zürich – REYL Corporate Finance (REYL CF), der Investmentbanking-Arm von REYL Intesa Sanpaolo (REYL), fungiert als Strukturierungsberater für die Teylor AG («Teylor»), ein in der Schweiz ansässiges Fintech-Unternehmen und europäischer KMU-Kreditgeber, bei seiner Kapitalbeschaffung in Höhe von 275 Mio Euro.

Die Beschaffung von zusätzlichem Kapital in Höhe von 275 Mio. Euro wird es Teylor ermöglichen, seine schnellen Wachstumspläne weiter umzusetzen und sicherzustellen, dass das Unternehmen weiterhin den Finanzierungsbedarf von KMU auf der Teylor-Kreditplattform decken kann.

Die eigene Plattform von Teylor, die 2018 eingeführt wurde, bietet schnelle und flexible Finanzierungen direkt für KMU in Deutschland. Teylor lizenziert seine Technologie auch an mehr als ein Dutzend Finanzinstitute in ganz Europa, mit besonderem Fokus auf die DACH-Region.

Die Plattform, die sich auf Deal Origination, Kreditrisikobewertung und Privatkredite konzentriert, hat in den letzten drei Jahren KMU-Kredite im Wert von mehr als drei Mrd. Euro bearbeitet. Der Markt für KMU-Kredite wird auf mehr als 170 Mrd. Euro geschätzt, was für alternative Kreditgeber wie Teylor ein erhebliches Potenzial darstellt.

Die Transaktion stellt für alternative Kreditgeber und die Fintech-Branche eine der grössten Mittelbeschaffungen auf dem europäischen Markt für Privatkredite in diesem Jahr dar und wurde trotz turbulenter und unsicherer Zeiten auf den Kapitalmärkten abgeschlossen.

Das Corporate-Finance-Team von REYL unter der Leitung von Didier Denat beriet die Teylor AG bei der Strukturierung der Transaktion und setzte dabei sein umfassendes Know-how in den Bereichen Debt Advisory, Leveraged Finance und Direct Lending ein.

Didier Denat, Managing Director bei REYL CF, sagte: «Diese Transaktion ist ein Meilenstein in der Wachstumsgeschichte von Teylor und für die europäische Branche der alternativen Kredite. Der Sektor für Privatkredite ist derzeit sehr dynamisch, und Teylor ist ein wichtiger Akteur im Fintech-Bereich. Wir freuen uns sehr, dass wir mit ihnen bei dieser wichtigen Transaktion zusammenarbeiten konnten.»

Xavier Ledru, Head of Corporate Finance bei REYL Intesa Sanpaolo, kommentierte: «Dieses Fundraising ist ein Beweis für unsere Fähigkeit, komplexe und innovative Transaktionen zu strukturieren. Das Corporate-Finance-Team von REYL arbeitet eng mit seinen unternehmerischen Kunden zusammen, um deren Ziele zu erreichen. Wir freuen uns, Teylor bei der Beschaffung der Finanzierung für die nächste Wachstumsphase unterstützt zu haben.» (REYL/mc)