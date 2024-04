REYL Intesa Sanpaolo verlängert Partnerschaft mit Swiss Paralympic

Genf / Zürich – REYL Intesa Sanpaolo setzt noch vor den Paralympischen Sommerspielen 2024 ihre Partnerschaft mit Swiss Paralympic fort. Damit erneuert und stärkt das Unternehmen sein Engagement für einzigartige Sportlerinnen und Sportler, insbesondere für Sofia Gonzalez und Robin Cuche.

Bereits seit 2019 unterstützt REYL Intesa Sanpaolo Swiss Paralympic, die Dachorganisation des Schweizer paralympischen Sports. Mit dieser Partnerschaft steht die Gruppe den Schweizer Athletinnen und Athleten zur Seite, die an zukünftigen Paralympischen Spielen teilnehmen werden – beispielsweise jene in Paris. Diese werden vom 28. August bis 8. September 2024 ausgetragen. Die Gruppe will deren sportliche Laufbahn und persönliche Entwicklung unterstützen. Sie ermöglicht ihnen, an diesem bedeutenden Wettbewerb voller Zuversicht teilzunehmen mit dem Ziel, ihre ehrgeizigen Ziele zu erreichen.

Die Paralympischen Spiele sind eine wichtige Plattform, um den unermüdlichen Geist und die Entschlossenheit von Parasportlerinnen und -sportlern zu präsentieren. Sie meistern unglaubliche physische Herausforderungen und leisten Grossartiges auf höchster sportlicher Ebene. Ihre unerschütterliche Hingabe und ihr fantastischer Einsatz in ihrer jeweiligen Disziplin veranschaulichen die Werte, für die REYL Intesa Sanpaolo steht: Widerstandsfähigkeit, Ausdauer und Streben nach Exzellenz. Sofia Gonzalez (Leichtathletik) und Robin Cuche (Ski alpin) sind zwei paralympische Athleten, denen die finanzielle und logistische Unterstützung der Gruppe ganz besonders zugutekommt. Sie stellen kontinuierlich ihre Anpassungsfähigkeit, ihren Mut und ihre Zähigkeit im Rahmen ihrer Vorbereitung auf anstehende Wettbewerbe unter Beweis.

«Die Fortführung dieser Partnerschaft symbolisiert die unerschöpfliche Unterstützung und den Glauben an meine Fähigkeiten. Damit werde ich in meiner Entschlossenheit angefeuert, bei den bevorstehenden Spielen in Paris Hervorragendes zu leisten. Mit dem Rückhalt von REYL Intesa Sanpaolo bin ich in der Lage, mich in positiver Stimmung den Herausforderungen zu stellen – dies im Wissen, dass wir gemeinsam neue Höhen erklimmen können. Ich bin dankbar für das bevorstehende Jahr und freue mich sehr, den unbesiegbaren Geist der paralympischen Athletinnen und Athleten auf einer weltweiten Bühne zu präsentieren», sagt Sofia Gonzalez. Was die Sommerspiele betrifft, hat Sofia bei den Paralympischen Spielen 2021 in Tokio im 100-Meter-Lauf und im Weitsprung teilgenommen.

REYL Intesa Sanpaolo ist stolz auf ihre Verbindung mit den Paralympischen Spielen, da damit ihr Engagement für Integration und Vielfalt unterstrichen wird. Mit der Würdigung der Leistungen von Parasportlerinnen und -sportlern wird die Entwicklung einer integrativeren Gesellschaft gefördert, in der die einzigartigen Fähigkeiten und Beiträge aller Personen anerkannt und geschätzt werden.

François Reyl, Chief Executive Officer, sagt dazu: «Die Widerstandsfähigkeit und die Entschlossenheit unserer Athletinnen und Athleten sind wirklich inspirierend. Mit der Fortsetzung unserer Unterstützung bekräftigen wir unser Engagement für einzigartige Sportlerinnen und Sportler bei der Teilnahme an nationalen, internationalen und paralympischen Wettbewerben.» (REYL Intesa Sanpaolo/mc/ps)