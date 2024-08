REYL Overseas engagiert Senior Berater von Merrill Lynch

Zürich – REYL Overseas, die auf US-Kunden ausgerichtete Einheit von REYL Intesa Sanpaolo, ernennt Momir Ivetic zum Executive Director und Senior Relationship Manager. Er war zuvor in den USA tätig, wo er bei Merrill Lynch Wealth Management als Senior Beater arbeitete.

Nach seiner Tätigkeit als Personal Business Banker bei Wells Fargo setzte Momir Ivetic seine Karriere als Senior Portfolio Advisor als Vice President bei Merrill Lynch im Bereich Global Wealth Management fort. Während seiner Zeit bei Merrill gehörte er vier Jahre in Folge zu den zehn erfolgreichsten Beratern in der Region. Momir Ivetic verfügt über einen Bachelor of Arts in Management von der Universität Braca Karic in Belgrad.

«Wir freuen uns sehr, Momir Ivetic in unserem Team in Zürich willkommen zu heissen. Wir sind zuversichtlich, dass er mit seinen aussergewöhnlichen Fähigkeiten und seinem Fachwissen eine entscheidende Rolle dabei spielen wird, das Wachstum unseres Unternehmens in neue Höhen zu treiben», sagt Roger Groebli, CEO von REYL Overseas. (REYL/mc/ps)