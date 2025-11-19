Robeco ernennt Steven de Vries zum Head of Europe Wholesale

Rotterdam – Robeco gibt heute die Ernennung von Steven de Vries zum Head of Europe Wholesale per 1. Dezember 2025 bekannt.

In dieser Position wird Steven de Vries für die Leitung und den Ausbau der Vertriebsstrategie im Wholesale-Geschäft von Robeco in den wichtigsten europäischen Märkten verantwortlich sein. Sein Aufgabenbereich umfasst die Beaufsichtigung der Kundenbeziehungen, des Umsatzwachstums und der Marktentwicklung in Ländern wie Deutschland, der Schweiz, Italien, Spanien, dem Vereinigten Königreich und den nordischen Ländern. Sein Fokus wird darauf liegen, die Präsenz von Robeco bei Finanzintermediären, Privatbanken, Familienunternehmen und Plattformanbietern zu stärken und gleichzeitig Innovationen im Produktvertrieb und Marketing voranzutreiben. Steven de Vries wird einen entscheidenden Beitrag dazu leisten, die Wholesale-Strategie von Robeco mit den allgemeinen Geschäftszielen in Einklang zu bringen.

Er hat mehr als 25 Jahre internationale Erfahrung in der Vermögensverwaltung in leitenden Positionen bei der ING Group, AXA Investment Managers, Henderson Global Investors, Janus Henderson und LGIM gesammelt. Er verfügt über eine ausgewiesene Erfolgsbilanz beim Aufbau leistungsstarker Teams, bei der Expansion in neue Märkte und bei der Steigerung des Umsatzwachstums. Bei LGIM baute er das Wholesale-Geschäft in nur drei Jahren erfolgreich von 50 auf 85 Milliarden EUR aus und leitete die europaweiten Programme zur Vereinheitlichung der Vertriebsstrategien in den verschiedenen Regionen.

Ivo Frielink, Global Head of Sales & Marketing a.i. bei Robeco kommentiert: „Wir freuen uns, Steven de Vries bei Robeco begrüssen zu dürfen. Sein fundiertes Fachwissen im europäischen Vertrieb, seine strategische Denkweise und seine ausgewiesenen Führungsqualitäten werden entscheidend dazu beitragen, unsere Ambitionen im Wholesale in der gesamten Region voranzutreiben. Die Ernennung von Steven stellt einen wichtigen Schritt zur Stärkung unseres kundenorientierten Ansatzes und zur Schaffung von langfristigem Mehrwert für unsere Partner dar.“

Steven de Vries: „Ich fühle mich geehrt, bei Robeco als Head of Europe Wholesale tätig zu sein. Die Gelegenheit, auf dem starken Fundament von Robeco aufzubauen und das Wachstum auf den europäischen Märkten voranzutreiben, ist wirklich spannend. Ich freue mich darauf, mit unseren talentierten Teams und Partnern zusammenzuarbeiten, um innovative Lösungen zu finden, neue Chancen zu ergreifen und die Kundenbeziehungen zu vertiefen.“ (Robeco/mc/ps)