Robeco legt Aktien- und Anleihenstrategien auf, die Alpha in Unternehmen suchen, welche den Übergang zur Nachhaltigkeit umsetzen

Rotterdam / Zürich – Mit der Auflegung von zwei neuen Aktienstrategien und der Neupositionierung von zwei Anleihenstrategien hat Robeco seine Position im Bereich des Transition Investing gestärkt. Durch die Strategien können Anleger das Wachstumspotenzial des Übergangs zur Nachhaltigkeit sowohl aus finanzieller als auch aus nachhaltiger Sicht erschliessen.

Der Schwerpunkt der Strategie Emerging Markets Climate Transition Equities liegt speziell auf dem Übergang zu einer CO2-armen Wirtschaft. Sie orientiert sich an den Zielen des Übereinkommens von Paris. Im Mittelpunkt der breiter angelegten Strategie Transition Asian Equities steht ebenfalls der Klimawandel. Sie berücksichtigt aber zugleich andere ökologische und soziale Ziele. Von den neuen Strategien abgesehen, hat Robeco ausserdem zwei bestehende Anleihenstrategien neu positioniert: Die Strategie Transition Emerging Credits (ehemals Sustainable Emerging Credits) und die Strategie Transition Asian Bonds (ehemals Sustainable Asian Bonds). Letztere wurde bereits im April angekündigt.

Um die Schwellenländer weltweit bis 2050 auf Klimaneutralität umzustellen, sind schätzungsweise 125 Billionen USD erforderlich. Da sich der grösste Wandel in Asien und den Schwellenländern vollzieht, konzentriert Robeco seine Strategien auf diese Märkte. Beim Transition Investing geht es um Investitionen in Unternehmen, die noch am Anfang ihrer Entwicklung in Sachen Nachhaltigkeit stehen. Bei einem wirksamen Übergang geht es um den umweltfreundlichen Umbau der gesamten Wirtschaft und nicht nur um das Wachstum der grünen Wirtschaft. Die Welt benötigt nicht nur Investitionen in Solarmodule und Windkraftanlagen, sondern auch eine Übergangsfinanzierung für Unternehmen und Sektoren, die heute noch nicht so umweltfreundlich sind, sich aber mit der Zeit verbessern werden.

Mit mehr als 25 Jahren Erfahrung im Bereich Sustainable Research & Investing hat Robeco effektive, zukunftsweisende Rahmenbedingungen entwickelt, mit denen zuverlässig festgestellt werden kann, ob die Übergangspfade der Unternehmen, in die investiert wird, glaubwürdig sind. So kann zwischen Vorreitern und Nachzüglern des Übergangs unterschieden werden. Robeco Research verdeutlicht, dass Vorreiter in der Vergangenheit besser abgeschnitten haben als Nachzügler, sowohl in Industrie- als auch in Schwellenländern.(1)

Lucian Peppelenbos, Klima und Biodiversität Strategist bei Robeco, bemerkt: „Wir erkennen die Bedeutung und die Möglichkeiten der Übergangsfinanzierung an. Unsere Expertise in den Bereichen Aktien und Unternehmensanleihen, unser tiefes Verständnis der Schwellenländer sowie unser Hintergrundwissen in Sachen Nachhaltigkeit sind die wichtigsten Voraussetzungen für erfolgreiches Transition Investing. Mit den zukunftsorientierten Rahmenbedingungen von Robeco können wir Unternehmen erkennen, die den Übergang anführen, und sie mit Finanzierungen unterstützen. So fördern wir einen positiven Wandel und sorgen dafür, dass Unternehmen mit hohem Schadstoffausstoss Teil der Lösung sind. Im Laufe der Zeit schafft dies einen breit aufgestellten Wert und bietet somit Renditechancen.“

Weitere Informationen zu den Strategien für Transition Investing von Robeco sind hier abrufbar. (Robeco/mc/ps)

(1) https://www.robeco.com/en-int/insights/2024/07/transition-investing-exploring-alpha-potential