Robeco legt weiterentwickelte Global Multi-Thematic-Strategie auf

Rotterdam / Zürich – Robeco hat seine Position im Bereich thematischer Investments durch die Auflegung seiner neuen Global Multi-Thematic-Strategie gestärkt. Sie bietet eine praxisgerechte Lösung für Kunden, die langfristige Erträge aus Megatrends anstreben.

Mittels Bottom-up-Aktienauswahl in all seinen thematischen Strategien1, will Robeco die Gesamtrendite steigern und gleichzeitig die mit einzelnen Themen verbundenen Konzentrations- und Schwankungsrisiken minimieren. Die Strategie baut auf dem bereits bestehenden Megatrends-Fonds auf, der seit über zehn Jahren besteht. Das gesamte verwaltete Vermögen im Bereich aktiver thematischer Aktienanlagen beläuft sich derzeit weltweit auf über 400 Mrd. EUR. Erwartet wird ein jährliches organisches Wachstum von mehr als 10 %.2

Bei der Global Multi-Thematic-Strategie handelt es sich um ein globales Aktienportfolio. Es schöpft aus dem umfassenden Themenspektrum von Robeco, um das Aufwärtspotenzial wichtiger Themen effizient zu erfassen und zu verstärken und Abwärtsrisiken zu mindern.*2 Die Strategie wendet einen systematischen, dynamischen Investmentprozess an. Dabei erfolgt eine Aufteilung und Steuerung der Engagements in Bezug auf die vielversprechendsten Themen und Unternehmen aus dem breiten Spektrum thematischer Aktienstrategien von Robeco. Die Strategie zielt auf drei Haupttrends ab: Umwälzende Technologien, Soziodemographischer Wandel und Erhaltung unserer Erde.

Die weiterentwickelte Multithemen-Strategie von Robeco wird von einem speziellen Team aus drei erfahrenen Portfoliomanagern (Dora Buckulcikova, Marco van Lent, Steef Bergakker) und zwei Investmentanalysten sowie einem Netzwerk von Robeco-Themenspezialisten gesteuert. Diese dreizehn Experten für die thematischen Fonds von Robeco stellen ihre Anlageideen direkt zur Verfügung und bieten fundiertes Fachwissen, eingehende Analysen und Einblicke in ihre jeweiligen thematischen Bereiche.

Ralf Oberbannscheidt, Head of Thematic Investing bei Robeco: „Als globaler Asset Manager ermöglicht es Robeco seinen Kunden, sowohl ihre finanziellen als auch ihre Nachhaltigkeitsziele zu erreichen, indem es überragende Anlagerenditen und Lösungen in Aussicht stellt. Mit unserer weiterentwickelten globalen Multithemen-Strategie bieten wir unseren Kunden die Möglichkeit, in die relevantesten Trends zu investieren. Gleichzeitig ermöglicht die Bündelung dieser thematischen Strategien in einem Produkt mehr Diversifizierung und verringerte Schwankungsrisiken. Die Auswahl dieser Trends spiegelt unsere Überzeugung wider, dass die Beseitigung von Ineffizienzen, Ungleichheiten und Ungleichgewichten in Wirtschaft, Gesellschaft und Umwelt erhebliche wirtschaftliche Vorteile hat. Dieser Vorteil wird am breiten Markt oft unterschätzt. Wir können unseren Kunden nun die Möglichkeit bieten, mit einer einzigen Strategie in 3 langfristige Trends und 13 innovative thematische Strategien zu investieren.“