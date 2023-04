Robeco publiziert 2022 Sustainability Report

Rotterdam – Robeco hat seinen 2022 Sustainability Report publiziert. Dabei handelt es sich um einen detaillierten Bericht darüber, wie Robeco das Thema Nachhaltigkeit in sein Geschäft integriert, wie es seinen Kunden nachhaltige Anlagelösungen anbietet und wie es seine Aktivitäten im Bereich Active Ownership durchführt.

Der Nachhaltigkeitsbericht beschreibt auch die Wesentlichkeitsanalyse, die wir 2022 durchgeführt haben, um zu bestimmen, welche Themen für unser Unternehmen am wichtigsten sind – sowohl aus der Investmentperspektive als auch mit Blick auf die eigene Geschäftstätigkeit. Dabei haben wir das Konzept der „doppelten Relevanz“ angewendet und sowohl den Impact als auch die finanzielle Wesentlichkeit berücksichtigt. Einer der Höhepunkte im Jahr 2022 war der Start der Sustainable Investing (SI) Open-AccessInitiative von Robeco. Damit haben wir in einem ersten Schritt unsere SDG-Daten für eine Auswahl von Wissenschaftlern und Kunden geöffnet. Darüber hinaus sind wir eine Partnerschaft mit dem World Wildlife Fund zum Thema Biodiversität eingegangen, ein wichtiges Thema in unseren Investmentprozessen und bei unseren Stewardship-Aktivitäten.

Sustainable Investing ist weiterhin ein wichtiges Element in der Strategie 2021-2025 von Robeco. Im Jahr 2022 belief sich das von Robeco verwaltete Vermögen (AuM) auf 171 Mrd. EUR. Und für ein Vermögen von total 350 Mrd. EUR betreiben wir aktiven Aktionärsdialog (Engagement), auch im Auftrag von institutionellen Anlegenden.

Vollständigen Report hier herunterladen: https://www.robeco.com/docm/doc-robeco-sustainability-report2022-online.pdf

Karin van Baardwijk, CEO von Robeco: „Bei Robeco wollen wir integriertes Denken in unserer gesamten Organisation fördern. Das bedeutet, dass auf allen Ebenen unseres Unternehmens Entscheidungen getroffen werden müssen, die nicht nur die üblichen finanziellen und betrieblichen Aspekte, sondern auch ökologische, soziale und Governance-Faktoren (ESG) berücksichtigen. Der Nachhaltigkeitsbericht deckt beide Felder ab. Ich wünsche allen Interessenten angenehme Lektüre dieses Berichts und hoffe, dass sie ihn aufschlussreich und informativ finden. Aber ich hoffe auch, dass sie ihre Ansichten mit uns teilen und die Schritte, die wir unternehmen, in Frage stellen. Denn nur so können wir uns jeden Tag verbessern und etwas Positives bewirken.» (Robeco/mc/ps)