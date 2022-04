Russische Vermögenswerte im Umfang von 7,5 Milliarden Franken gesperrt

Bern – Momentan sind russische Vermögenswerte im Umfang von 7,5 Milliarden Franken auf Basis der Sanktionen in der Schweiz gesperrt. Es handle sich um Gelder auf gesperrten Konten sowie Liegenschaften in vier Kantonen, sagte Erwin Bollinger, Botschafter und Leiter des Leistungsbereichs Bilaterale Wirtschaftsbeziehungen beim Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) vor den Medien in Bern.

Die Schweiz habe damit so viele Gelder gesperrt wie kein anderes Land. Die Niederlande hätten 500 Millionen Franken gesperrt, andere Länder würden keine Angaben machen, sagte Bollinger.

Der Bundesrat habe die Absicht, auch in Zukunft von der EU beschlossene Sanktionen zu übernehmen. Im Embargogesetz seien keine autonomen Sanktionen vorgesehen. Sanktionen seien zudem nur wirksam, wenn sie breit abgestützt seien. Momentan seien 24 Sanktionen im Einsatz.

Gelder und Vermögen von Personen oder Unternehmen

Bei den gesperrten Geldern handle es sich um Gelder und Vermögen von Personen oder Unternehmen. Die Gelder würden nicht enteignet, und die Herkunft der Gelder spiele keine Rolle, sagte er weiter. Die effektive Kontrolle sei aber schwierig. Bei den Zahlen handle es sich immer nur um eine Momentaufnahme. Tendenziell würde mehr gesperrt, als nötig wäre. Die vorsorgliche Sperre zeige, dass den Banken die Pflichten bekannt seien.

Laut Bankiervereinigung liegen 150 bis 200 Milliarden Franken Vermögen russischer Personen auf Schweizer Konten, sagte Bollinger. Doch nicht jede russische Person sei sanktioniert. Momentan seien dies knapp 900 Personen. Bei den gesperrten Vermögen handle es sich darum nur um einen Bruchteil der Vermögen der Schweiz. (awp/mc/ps)