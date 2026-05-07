Schweizer Bankkundschaft bewerten Finanzhäuser mehrheitlich positiv

Zürich – Die Kundinnen und Kunden in der Schweiz sind mit ihren Banken insgesamt zufrieden. Vor allem das Online-Banking-Angebot überzeugt, während bei Vorsorge- und Tradingangeboten gemäss einer Umfrage von moneyland.ch Luft nach oben bleibt.

Besonders gut bewertet wurden laut der am Donnerstag veröffentlichten Analyse das Online-Banking und die Sicherheitsmassnahmen mit jeweils 8,3 Punkten von 10 möglichen Punkten. Ebenfalls hohe Werte erreichten die Freundlichkeit der Mitarbeitenden sowie die jeweils angebotenen Smartphone-Apps mit je 8,1 Punkten.

Im Einzelbankenvergleich setzte sich die Basellandschaftliche Kantonalbank mit 8,9 Punkten an die Spitze. Dahinter folgten die Neobanken Yuh und Zak mit je 8,4 Punkten sowie Neon mit 8,3 Punkten.

Es zeigt sich laut moneyland.ch zudem, dass die Smartphone-Banken insbesondere bei Gebühren und Kosten besser abschnitten als viele traditionelle Institute. Zak, Yuh und Neon sowie die Bank WIR seien in diesem Bereich die einzigen Anbieter mit mehr als 8 Punkten.

Bei den einzelnen Produkten zeigte sich die höchste Zufriedenheit bei der Debitkarte mit 8,1 Punkten. Dahinter lagen Kreditkarte mit 7,9 Punkten und Privatkonto mit 7,8 Punkten, während Säule-3a-Angebot und Trading-Lösungen mit je 7,4 Punkten die Schlusslichter bildeten.

Die Studie basiert auf einer von Ipsos Anfang 2026 im Auftrag von moneyland.ch durchgeführten Online-Umfrage unter 1500 Personen in der Deutsch- und Westschweiz. (awp/mc/ps)