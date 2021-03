Schweizer Konsortium will Blockchain-basierte Innovation mit einem Gold Token vorantreiben

Über Argor-Heraeus

Argor-Heraeus ist Teil des Weltkonzerns Heraeus Precious Metals (HPM) und gehört zum deutschen Technologiekonzern Heraeus, dem weltweit größten Anbieter in der Edelmetallindustrie. Gegründet 1951 im Tessin (Schweiz), raffiniert Argor-Heraeus Gold, Silber, Platin und Palladium, verarbeitet Fertig- und Halbfertigprodukte für die Banken-, Elektronik-, Chemie-, Uhren- und Schmuckindustrie und bietet unterstützende Dienstleistungen für den physischen Edelmetallhandel. Die Hauptziele des Unternehmens sind seit jeher die Schaffung von Mehrwert, Innovation und Compliance entlang der gesamten Wertschöpfungskette, von der Mine bis zum Verbraucher, zu Gunsten aller beteiligten Interessengruppen.

Argor-Heraeus ist eines von fünf Unternehmen weltweit, die von der LBMA als Good Delivery Referee akkreditiert sind. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.argor.com und www.precioustous.com.



Über aXedras

aXedras ist ein DLT / Blockchain-basierter Infrastruktur- und Anwendungsanbieter. aXedras hat eine verteilte Corda-Anwendung für die Produkt- und Datenintegrität innerhalb des Bullionmarktes (d.h. Bullion Integrity Ledger™) entwickelt. Die Vision für eine vernetzte und digitalisierte Edelmetalllösung nahm 2017 Gestalt an und wurde wenige Monate später in einen erfolgreichen Proof of Concept umgesetzt. aXedras wurde 2018 als unabhängiges Technologieunternehmen gegründet und hat seinen Hauptsitz in der Schweiz – einem internationalen Drehkreuz sowohl für DLT-/Blockchain-Lösungsanbieter als auch für die Edelmetallindustrie. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte axedras.com