Schwyzer Kantonalbank im ersten Halbjahr mit deutlich mehr Gewinn

Schwyz – Die Schwyzer Kantonalbank hat im ersten Halbjahr 2026 einen Gewinn von 47 Millionen Franken erwirtschaftet. Das ist gut ein Viertel mehr als im Vorjahreszeitraum.

Der Geschäftserfolg stieg im Vergleich zur Vorjahresperiode um über einen Fünftel auf 79,7 Millionen Franken. Der Betriebsertrag wuchs um 19,8 Millionen auf 157,2 Millionen Franken, wie die Schwyzer Kantonalbank (SZKB) am Donnerstag mitteilte. Dazu trugen vor allem das Zins- und das Kommissionsgeschäft bei.

Der Nettozinserfolg legte um 21,9 Prozent zu. Der Erfolg aus dem Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft stieg um 10 Prozent auf 38,2 Millionen Franken. Einzig das Handelsgeschäft verzeichnete einen leichten Rückgang um 4,5 Prozent.

Gleichzeitig erhöhte sich der Geschäftsaufwand um 4,6 Prozent auf 70,4 Millionen Franken, wie es weiter hiess. Die Bank begründete dies mit Investitionen in die Digitalisierung und in regulatorische Vorgaben.

Die Bilanzsumme der SZKB stieg um zwei Prozent auf 24,6 Milliarden Franken. Dies war hauptsächlich auf einen Zuwachs bei den Kundengeldern zurückzuführen, die um 5,6 Prozent auf 17,8 Milliarden Franken anwuchsen. Die Kundenausleihungen sanken hingegen leicht.

Für das zweite Halbjahr 2026 rechnet die SZKB mit einem leicht tieferen Geschäftserfolg. Grund dafür ist die Auflösung von Wertberichtigungen im Umfang von 5,6 Millionen Franken im ersten Halbjahr. (awp/mc/ps)