SIX Group verzeichnet im August deutlich weniger Umsatz

Zürich – Das Handelsvolumen an der Schweizer Börse SIX Swiss Exchange sowie an der zur SIX gehörenden spanischen BME Exchange ist im August gegenüber dem Vormonat saisonal bedingt geschrumpft. Im Vergleich zum Vorjahr haben die Erlöse aber zugenommen.

Der kombinierte Handelsumsatz der SIX Gruppe fiel im Berichtsmonat im Vergleich zum Juli um 23,5 Prozent auf 105 Milliarden Franken, wie die Börsenbetreiberin am Montag mitteilte. Die Zahl der Transaktionen nahm um 21,6 Prozent ab.

Gegenüber August 2024 steht indes beim Umsatz ein Plus von 4 Prozent zu Buche. Derweil hat die Anzahl Transaktionen gegenüber dem Vorjahresmonat ebenfalls um 3,7 Prozent abgenommen.

Mit Blick auf die einzelnen Produktsegmente haben im Vergleich zum August 2024 einzig Anleihen zulegen können (+12,7). Aktien (-0,3%) und vor allem Derivate (-23,4%) sowie ETFs (-22,6%) erzielten deutlich weniger Umsatz als im Vorjahr. (awp/mc/pg)