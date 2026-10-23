Sonexos sammelt in Pre-Series-A-Finanzierungsrunde 5 Millionen Franken ein

Lausanne – Die von Valquest Partners angeführte Pre-Series-A-Finanzierungsrunde, an der sich auch Bosch Ventures beteiligt, wird die Solid-State-Geräuschdämpfung vom funktionsfähigen Prototypen in die industrielle Produktion führen.

Sonexos SA, ein Schweizer Deep-Tech-Unternehmen, das aktive Geräuschunterdrückung auf Festkörperbasis entwickelt, gab heute eine neue Eigenkapitalfinanzierung in Höhe von 5 Millionen CHF (ca. 5,4 Millionen EUR / 6,1 Millionen USD) bekannt. Die Pre-Series-A-Finanzierungsrunde wurde von Valquest Partners angeführt, unter Beteiligung der Robert Bosch Venture Capital GmbH (Bosch Ventures) sowie von Branchen-Business-Angels und privaten Investoren. Fadi Noureddine, Gründer und geschäftsführender Gesellschafter von Valquest Partners, tritt dem Verwaltungsrat von Sonexos bei.

Sonexos entwickelt eine neue Methode zur Bekämpfung von tieffrequenten Geräuschen, die von Lüftern, Kompressoren und Motoren ausgehen. Dabei handelt es sich um das anhaltende Brummen, das durch Wände und Fenster dringt und dem man am schwersten entkommen kann. Herkömmliche akustische Massnahmen werden mit sinkender Frequenz immer sperriger und können den Luftstrom behindern. Die auf Lautsprechern basierende aktive Geräuschunterdrückung funktioniert zwar gut im begrenzten Raum eines Kopfhörers, hat jedoch Schwierigkeiten mit den komplexen, dreidimensionalen Schallfeldern realer Anwendungssituationen. Das patentierte Plasmacoustic Metalayer™ von Sonexos nutzt stattdessen eine softwaregesteuerte Plasmaschicht, um Schall an einer Oberfläche zu absorbieren. Das System ist dünn, leicht und kommt ohne bewegliche Teile aus. Prototypen haben unter anwendungsspezifischen Testbedingungen eine Reduzierung der tieffrequenten Geräusche um bis zu 20 dB in Lüftungsanlagen und um 16 dB in Haushaltsgeräten erreicht.

Übergang von technischen Prototypen zu qualifizierten Industrieprodukten

Die Finanzierung wird den Übergang von technischen Prototypen zu qualifizierten Industrieprodukten unterstützen. Sonexos führt bezahlte Programme zur Prototypenintegration mit weltweit führenden Herstellern von Haushaltsgeräten und HLK-Anlagen durch und treibt die Integration in die Geräteentwicklung voran. Die am weitesten fortgeschrittenen Programme zielen auf eine Serienproduktion Anfang 2028 ab, vorbehaltlich der Integration, der Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und der Einführung neuer Produkte.

„Ingenieure mussten schon immer Platz und Gewicht gegen Geräuscharmut eintauschen. Plasmacoustics macht diesen Kompromiss überflüssig“, sagte Mark Donaldson, Gründer und CEO von Sonexos. „Diese Finanzierung ermöglicht den Übergang von funktionierenden Prototypen zu Produkten für unsere Kunden in grossem Massstab.“

„Sonexos löst eine grundlegende technische Herausforderung mit einer Technologie, die einen wesentlich grösseren Gestaltungsspielraum für die Bekämpfung von Niederfrequenzgeräuschen eröffnet“, sagte Fadi Noureddine, Gründer und geschäftsführender Gesellschafter von Valquest Partners. „Die Kombination aus einzigartiger wissenschaftlicher Expertise, einer starken Position im Bereich des geistigen Eigentums und Fortschritten bei führenden Erstausrüstern (OEMs) ebnet dem Unternehmen einen glaubwürdigen Weg in die industrielle Produktion.“

„Technologie ist dann am wertvollsten, wenn sie das Labor verlässt und Probleme löst, mit denen Menschen täglich konfrontiert sind. Sonexos ist ein eindrucksvolles Beispiel für dieses Prinzip: herausragende Deep-Tech-Lösung für eine sehr konkrete Herausforderung, deren Anwendungsbereiche von Haushaltsgeräten bis hin zur Infrastruktur reichen, die die digitale Wirtschaft antreibt“, sagte Dr. Ingo Ramesohl, Geschäftsführer von Bosch Ventures. „Was uns besonders überzeugt hat, ist der glaubwürdige Weg hin zur industriellen Skalierung.“

Das Team und die Technologie

Sonexos wurde von dem Vorstandsvorsitzenden Mark Donaldson gegründet, der seit drei Jahrzehnten Unternehmen im Bereich der aktiven Geräuschunterdrückung aufbaut, darunter SoundChip, das geräuschunterdrückende Smart-Audio-Codecs für Kopfhörer und Ohrhörer führender Unterhaltungselektronikmarken entwickelte und von der DSP Group übernommen wurde, die mittlerweile zu Synaptics gehört. Die grundlegende Plasmakustik-Technologie wird von der EPFL lizenziert, wo Dr. Stanislav Sergeev, heute Chief Technology Officer bei Sonexos, das Prinzip entwickelte, das 2023 in Nature Communications veröffentlicht wurde. Chief Operating Officer Andrea Onetti kam nach mehr als drei Jahrzehnten bei STMicroelectronics zum Unternehmen, wo er zuletzt als Executive Vice President und General Manager der MEMS-Untergruppe tätig war und umfangreiche Erfahrung in der Industrialisierung von Halbleiterbauelementen in sehr hohen Stückzahlen mitbringt.

Gemeinsam hat das Team die Technologie über drei Hardware-Generationen hinweg weiterentwickelt und dabei das Gewicht und das Volumen des Systems um mehr als 80 % reduziert, während gleichzeitig eine Plasmaarchitektur, stromsparende Hochspannungselektronik und adaptive Steuerungssoftware integriert wurden. Ziel ist es, die aktive Geräuschunterdrückung vom Bereich um das Ohr auf ganze Produkte und Anlagen auszuweiten.

Das „Plasmapanel®“ des Unternehmens vereint die aktiv gesteuerte Plasma-Metallschicht in einem versiegelten, mit Inertgas gefüllten Modul, das von einer firmeneigenen, stromsparenden Hochspannungselektronik angesteuert wird. Je nach Einbau absorbieren mit Plasmapanel ausgestattete Systeme Schall im Bereich von 30 Hz bis 1.500 Hz und benötigen im Vergleich zu passiven Schalldämpfern mit ähnlicher Leistung im Tieftonbereich weniger als ein Fünftel des Platzes und des Gewichts. Für OEMs schafft dies Platz für kompaktere Produkte oder für Funktionen, die durch sperrige akustische Massnahmen sonst verdrängt würden.

Den Weg zur Serienfertigung ebnen

Sonexos baut ein industrielles Ökosystem auf, anstatt jede Komponente selbst herzustellen. STMicroelectronics, das Sonexos als Partner in sein „ST for Startups“-Programm aufgenommen hat, unterstützt die Entwicklung von Elektronik mit geringem Stromverbrauch und niedrigen Kosten. Eine strategische Zusammenarbeit mit der Vandewiele-Gruppe über deren Tochtergesellschaft Roj ebnet den Weg zur Serienfertigung für europäische OEM-Programme, einschliesslich Elektronikfertigung, Gehäusemontage und Verkabelung.

Sonexos wird schlüsselfertige Module mit Integrationsunterstützung anbieten sowie ein Unternehmensmodell, bei dem grössere OEMs die Technologie unter Verwendung von Sonexos-Komponenten wie Plasmadrive™ und Software in ihre eigenen Produkte und Produktionslinien integrieren.

Eine weitere Chance im Bereich der Kühlung von Rechenzentren

Der Ausbau der KI-Infrastruktur führt zu einem steigenden Kühlbedarf, der häufig durch grosse, im Dauerbetrieb laufende Ventilatoren und Trockenkühlgeräte gedeckt wird. Tieffrequente Ventilatergeräusche lassen sich nur schwer abschirmen, und mit zunehmender Grösse der Anlagen müssen die Betreiber einen Ausgleich zwischen dem Bedarf an mehr Kühlleistung und ihren Verpflichtungen gegenüber den Anwohnern finden. Wo Lärmgrenzwerte den Nachtbetrieb einschränken, könnten leisere Kühlsysteme den Betreibern helfen, die Leistung aufrechtzuerhalten, ohne den Luftströmungswiderstand zu erhöhen.

Sonexos entwickelt den „Plasmapanel Radial™ Active Silencer“, der um den Auslass eines Ventilators angebracht wird und niederfrequente Geräusche dämpft, ohne den Luftstrom zu behindern. Im Juli 2026 gab das Unternehmen eine Zusammenarbeit mit dem an der Euronext Mailand notierten Unternehmen SIT bekannt, um die Technologie in Lüfterplattformen für Rechenzentren, Batterie-Energiespeicher und industrielle Kühlung zu integrieren. SIT ist das erste Mitglied des „Sonexos Certified Fan Partner Program“; die Unternehmen planen, auf der CES 2027 einen ersten funktionsfähigen Prototypen vorzustellen.

Verwendung der Mittel

Mit den 5 Millionen CHF werden die Industrialisierung der Kernplattform, die Kundenintegration, Zuverlässigkeitsprüfungen, die Qualifizierung und die Einhaltung regulatorischer Vorschriften sowie der Ausbau der Entwicklungs- und Anwendungsteams in der Schweiz und international und ein umfassenderer internationaler Schutz des geistigen Eigentums finanziert. Sonexos verfügt über eine exklusive Lizenz der EPFL für grundlegende Plasmakustik-Patente in seinem Anwendungsbereich und hat vier weitere eigene Patentfamilien angemeldet, wobei zwei britische Patente bereits erteilt wurden und Anmeldungen in anderen wichtigen Märkten anhängig sind. (Sonexos/mc/hfu)