Sozialversicherungen machen 2025 Gewinn mit ihren Anlagen

Bern – Compenswiss, der Ausgleichsfonds der Sozialversicherungen AHV, IV und EO, vermeldet für 2025 ein solides Anlageresultat. Aktien, der höhere Goldpreis und Währungseffekte sind Gründe dafür.

Ende 2025 belief sich das von Compenswiss verwaltete Gesamtvermögen auf 50,6 Milliarden Franken, gegenüber 46,1 Milliarden Franken im Vorjahr. Die Nettorendite auf dem Anlagevermögen betrug 6,34 Prozent, wie Compenswiss am Dienstag mitteilte.

Trotz positivem Anlageergebnis ist die finanzielle Lage der AHV angespannt. Für die 13. AHV-Rente, die Ende Jahr erstmals ausbezahlt wird, bildete die AHV 2025 Liquiditätsreserven von 2 Milliarden Franken. Wie der «Dreizehnte» bei der AHV künftig zusätzlich finanziert wird, ist immer noch offen.

Auch bei der Invalidenversicherung (IV) verschlechtern sich die Perspektiven, vor allem wegen immer mehr Neurenten. Um genügend Liquidität zu haben, plant Compenswiss 2026, Vermögenswerte von rund 35 Millionen Franken pro Monat zu verkaufen. (awp/mc/ps)

Compenswiss