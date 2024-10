Spanische Grossbank Santander steigert Gewinn stärker als erwartet

Madrid – Die spanische Grossbank Santander kann die inzwischen wieder sinkenden Zinsen weiter gut verkraften. Im dritten Quartal zog der Gewinn um 12 Prozent auf 3,3 Milliarden Euro an, wie das im EuroStoxx 50 notierte Geldinstitut am Dienstag in Madrid mitteilte. Damit verlangsamte sich das Gewinnwachstum im Vergleich zum ersten Halbjahr etwas, lag aber erneut über den Erwartungen der Experten. In den ersten neun Monaten verdiente die Bank 9,3 Milliarden Euro und damit 14 Prozent mehr als vor einem Jahr.

Die Erträge legten in den neun Monaten bis Ende September um sieben Prozent auf gut 46 Milliarden Euro zu. Konzernchef Hector Grisi bestätigte die erst im Sommer erhöhten Ziele für das laufende Jahr. Santander ist regional sehr breit aufgestellt. So ist die Bank zum Beispiel neben dem Heimatmarkt Spanien auch stark in Grossbritannien, den USA, Mexiko und Südamerika vertreten. In Deutschland macht die spanische Bank ebenfalls Geschäfte. Der Bereich spielt aber für den Konzern keine so wichtige Rolle. (awp/mc/ps)

