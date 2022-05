Spiros Margaris und CAT Financial Products lancieren erste aktive Fintech Value Anlagelösung

Zürich – Spiros Margaris ist weltweit die Nummer 1 unter den Fintech-Influencer und seit vielen Jahren erfolgreicher Investor in der Fintech Industrie. In einer Partnerschaft mit CAT Financial Products AG (CATFP) ermöglicht er Investoren, breit gestreut in die globalen Fintech-Unternehmen zu investieren. Diese verfügen nicht nur über ein enormes Wachstumspotenzial in der Zukunft, sondern auch über ein stabiles und robustes Geschäftsmodell.

Fintech-Unternehmen verändern mit ihren einfachen und digitalen Kundenlösungen die Finanzbranche hin zu mehr Digitalisierung. Auch interne Abläufe und Prozesse werden dank Künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen digitalisiert, automatisiert und effizienter gestaltet. In den vergangenen Jahren sind viele junge Unternehmen in diesem Sektor entstanden und an die Börse gekommen. Etablierte Banken und Technologiefirmen haben ebenfalls massiv in diesen Bereichen investiert. Nachdem der Markt in dieser Zeit extrem schnell gewachsen ist, wird es immer schwieriger, Unternehmen zu selektieren, die nicht nur die Zukunft dieser Branche gestalten werden, sondern auch stabile und robuste Geschäftsmodelle vorweisen können. Hinzu kommt, frühzeitig relevante Partnerschaften zwischen etablierten Unternehmen und Startups zu erkennen und mögliche Übernahmen in diesem Sektor zu identifizieren.

Der gebürtige Schweizer Spiros Margaris ist die Nummer 1 unter den globalen Fintech-Influencern. Er gestaltet die weltweit agierende Branche aktiv mit und hat Einblicke in die grössten Fintechs, Banken und Silicon-Valley-Unternehmen, die als Zukunft der Finanzbranche bezeichnet werden. Er ist der Gründer von Margaris Ventures und war von Anfang an in der Fintech-Branche aktiv. Zwei seiner Mandate bei Startup-Unternehmen haben mittlerweile eine Marktbewertung von über einer Milliarde US-Dollar und sind somit zu sogenannten Unicorns aufgestiegen.

Das neue Anlageprodukt auf den «Margaris No.1 Fintech Value Basket» bietet Investoren nun Zugang zu seinen Einsichten in diese Industrie und seinem globalen Branchennetzwerk. Gemeinsam mit den Produktspezialisten von CATFP selektiert Spiros Margaris eine Auswahl von rund 25 globalen Unternehmen mit Einfluss auf die Fintech-Industrie, die nicht nur enormes Wachstumspotenzial in der Zukunft haben, sondern auch ein stabiles und robustes Geschäftsmodell, um auch in einem schwierigen volkswirtschaftlichen Umfeld zu bestehen. Sowohl der Anlagestil als auch die Investitionsquote kann hierbei den allgemeinen markt- und volkswirtschaftlichen Rahmenbedingungen angepasst werden.

Am 1. Juni 2022 gibt Spiros Margaris als Keynote Speaker im Rahmen des CAT Investors Day einen Ausblick auf die Zukunft der Fintech Branche und stellt die neue Anlagelösung offiziell vor: «Ich bin der festen Überzeugung, dass die grossen Chancen von Fintech noch vor uns liegen, da der Trend zur Embedded Finance den Wettbewerb weiter verstärken wird. Wir haben noch nichts gesehen, nur dass die niedrig hängenden Früchte gepflückt wurden. Jetzt beginnt die eigentliche Umwälzung der Finanzdienstleistungsbranche.»

Spiros Margaris führt weiter aus: «Nach meinen erfolgreichen Beteiligungen bei einer Reihe von Fintech Startups war die Lancierung einer solchen Anlagelösung für den Finanzplatz Schweiz der nächste logische Schritt. Mit CATFP habe ich hierfür einen der besten Partner an meiner Seite. Ich bin begeistert von der Expertise, Professionalität und Ideenreichtum. Das passt zu mir.»

Roman Przibylla, Partner und Chief Distribution Officer von CATFP, freut sich ebenfalls auf die Zusammenarbeit: «Ich bin stolz, dass wir unseren Kunden mit dieser Anlagelösung Zugang zu einem der erfolgreichsten Fintech-Investoren der Schweiz ermöglichen können. Spiros Margaris ist nicht nur ein ausgewiesener Experte für Fintech sondern auch für Insurtech, Blockchain und Artificial Intelligence. Er ist ein Visionär, der in der ganzen Welt zu Hause ist und doch seine Schweizer Wurzeln nie vergessen hat. Eine grossartige Persönlichkeit.» (CATFP/mc)

CAT Financial Products

Margaris Ventures