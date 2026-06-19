SVV-Generalversammlung wählt drei neue Mitglieder in den Vorstand

St.Gallen – Im Vorstand des Schweizerischen Versicherungsverbands (SVV) sind einige Rotationen vorgenommen worden. An der 96. Generalversammlung des SVV vom Freitag in St.Gallen wählten die Verbandsmitglieder Mirjam Bamberger, Patric Deflorin und Peter Giger neu in den Vorstand, wie es in einer Mitteilung hiess.

Der SVV-Vorstand setzt sich aus Vertreterinnen und Vertretern der Privatversicherer zusammen. Dabei nimmt Bamberger als neue Chefin des Krankenversicherers CSS den Platz ihrer Vorgängerin Philomena Colatrella ein. Denselben Weg geht Deflorin, der von Fabrizio Petrillo den CEO-Posten bei der Axa Schweiz übernommen hatte.

Giger wiederum vertritt als Risikochef der Zurich-Gruppe den Versicherungskonzern neu beim SVV. Zuvor tat dies der mittlerweile abgetretene Chef von Zurich Schweiz, Juan Beer. Nicht mehr Teil des Vorstands ist Clemens Markstein, der als Chef von Baloise Schweiz vertreten war. Für die fusionierte Helvetia Baloise sitzt Schweiz-Chef Martin Jara im SVV-Vorstand.

Für eine weitere Amtsperiode von drei Jahren wiedergewählt wurden an der GV Stefan Mäder als Präsident sowie die Vorstandsmitglieder Thomas Boyer (CEO Groupe Mutuel) und Jean-Daniel Laffely (CEO Vaudoise). (awp/mc/pg)