Swiss Life steigert Betriebsgewinn leicht und erhöht die Dividende

Zürich – Die Swiss Life hat das Betriebsergebnis im Geschäftsjahr 2025 gesteigert. Während sich der Versicherungsbereich mit als stabiler Anker erwies, verdiente der Finanzkonzern im Gebührengeschäft weniger Geld. Die Dividende wird ein weiteres Mal erhöht.

Der bereinigte Betriebsgewinn der Swiss Life rückte im vergangenen Jahr um 2 Prozent auf 1,83 Milliarden Franken vor, wie der Konzern am Donnerstag mitteilte. In Lokalwährungen gerechnet stieg das operative Ergebnis um 3 Prozent.

Der Reingewinn verharrte bei 1,26 Milliarden Franken. Derweil bleibt die Gruppe gemessen an der Kapitalquote (SST) von rund 210 Prozent solide kapitalisiert.

Vor diesem Hintergrund schlägt der Verwaltungsrat den Aktionärinnen und Aktionären eine weitere Dividendenerhöhung vor. Je Aktie sollen 36,50 Franken ausbezahlt werden nach 35 Franken im letzten Jahr.

Mit den ausgewiesenen Zahlen und dem Dividendenvorschlag hat Swiss Life die Vorgaben der Analysten erreicht. Diese hatten im Vorfeld im Durchschnitt (AWP-Konsens) mit einem Betriebsgewinn von 1,82 Milliarden Franken, einem Gewinn von 1,25 Milliarden und einer Dividende von knapp 37 Franken gerechnet.

Im «Swiss Life 2027»-Programm hat sich der Konzern die weitere Steigerung der Gewinnqualität und Gewinnwachstum auf die Fahne geschrieben. Bis 2027 will Swiss Life das Fee-Ergebnis auf über 1 Milliarde Franken ausweiten und die Eigenkapitalrendite in den Bereich von 17 bis 19 Prozent führen. Im Jahr 2025 hat eine Rendite von 17,2 Prozent resultiert. (awp/mc/ps)