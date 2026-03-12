Swiss Re-Chef Berger hat Lohn von 6,32 Millionen Franken erhalten

Zürich – Swiss Re-Chef Andreas Berger hat für das vergangene Geschäftsjahr 2025 ein Salär von 6,32 Millionen Franken erhalten. Das geht aus dem am Donnerstag veröffentlichten Geschäftsbericht hervor. Damit hat Berger mehr verdient als noch im Jahr davor, allerdings war er erst Mitte 2024 auf den Posten des Gruppen-CEO aufgerückt.

Für das Jahr 2024 hatte Berger noch insgesamt Vergütungen von 5,16 Millionen Franken erhalten. Der Swiss Re-Manager war per 1. Juli 2024 zum CEO der Swiss Re-Gruppe ernannt worden, zuvor hatte er in der Swiss Re-Geschäftsleitung den Posten des Chefs der Bereichs Corporate Solutions inne.

Die Vergütungen für die elf Personen umfassende Geschäftsleitung von Swiss Re lagen dagegen mit 38,6 Millionen Franken leicht unter dem Wert des Vorjahres von 38,7 Millionen. Ausbezahlt wurden die Vergütungen an insgesamt 13 Personen, von denen allerdings nur acht während des vollen Geschäftsjahres als Mitglieder der Geschäftsleitung amtierten.

Verwaltungsratspräsident Jacques de Vaucleroy erhielt laut dem Geschäftsbericht für 2025 ein Salär von 3,4 Millionen Franken nach 3,3 Millionen im Jahr davor. Alle zwölf Mitglieder des Verwaltungsrates verdienten zusammen Vergütungen von insgesamt 8,6 Millionen Franken. Das lag leicht unter der von den Aktionären genehmigten Maximalsumme von 9,0 Millionen, wie es im Geschäftsbericht heisst. (awp/mc/ps)