Swiss Re nach neun Monaten auf gutem Kurs für Jahresziel

Zürich – Der Rückversicherer Swiss Re hat in den ersten neun Monaten des Jahres seinen Gewinn gesteigert. Der Konzern übertrifft die Erwartungen der Analysten damit klar und sieht sich auf dem «besten Weg», um sein Gewinnziel für das Gesamtjahr zu erreichen.

Der Konzerngewinn belief sich von Januar bis September 2026 auf 4,17 Milliarden Dollar, was einem Anstieg um 3 Prozent gegenüber dem Vorjahr entsprach. Der Versicherungsumsatz der Gruppe ging dagegen um 3 Prozent auf 31,2 Milliarden Dollar zurück.

Im bedeutendsten Geschäft, der Schaden-Rückversicherung (P&C Re) konnte Swiss Re von einer unter den Erwartungen liegenden Belastung durch Naturkatastrophen aber auch von einem «soliden Anlageergebnis» profitieren. In der Leben-Rückversicherung (L&H Re) stieg der Gewinn mit einem Plus von 43 Prozent auf 1,53 Milliarden Dollar sehr deutlich an, nachdem der Finanzkonzern im Vorjahr in der Sparte noch hohe Wertkorrekturen vorgenommen hatte.

Der Rückversicherer hat mit seinem Resultat die Prognosen der Analysten beim Konzerngewinn klar übertroffen. Diese hatten das Resultat für die ersten neun Monaten im Schnitt bei 3,97 Milliarden Dollar gesehen. Das Reinergebnis bei L&H Re hatten sie bei 1,47 Milliarden erwartet.

Mit den Resultaten ist Swiss Re sehr gut unterwegs zur Erreichung seiner Jahresziele. Für 2026 hat sich der Konzern einen Gewinn von «mindestens 4,5 Milliarden Dollar» zum Ziel gesetzt. (awp/mc/pg)