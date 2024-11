Swiss Re sieht weiteres Wachstum am globalen Versicherungsmarkt

Zürich – Das Swiss Re Institute rechnet mit weiterem Wachstum an den weltweiten Versicherungsmärkten. Die globalen Prämieneinnahmen dürften in den Jahren 2025 und 2026 um jeweils 2,6 Prozent zulegen, wie der Rückversicherer am Dienstag im Rahmen einer neuen Signa-Studie mitteilte.

Wachstum erwarten die Experten vor allem in der Lebensversicherungssparte, bei der die Prämien in den kommenden zwei Jahren weltweit um 3 Prozent pro Jahr steigen dürften. Das sei doppelt so schnell wie noch in den letzten zehn Jahren, wobei die Treiber des Wachstums die USA und China seien.

Wachstum mit Babyboomer

Bis 2035 dürften die Lebenprämien laut den Angaben global auf 4,8 Billionen US-Dollar klettern nach 3,1 Billionen dieses Jahr. Die Babyboomer-Generation gehe zu einer Zeit in den Ruhestand, in der höhere Zinsen den Markt für Sparprodukte wiederbelebten, hält Paul Murray, Chef der Swiss Re-Sparte Life+Health, fest.

In der Nichtlebenversicherung wird hingegen nach dem starken Wachstum der letzten Jahre von einer nachlassenden Dynamik ausgegangen. In den nächsten zwei Jahren wird ein reales jährliches Prämienwachstum von 2,3 Prozent prognostiziert, was unter dem Durchschnitt der letzten fünf Jahre von 3,1 Prozent liege.

Solide Weltkonjunktur

Als Basis für das weitere Wachstum im Versicherungsmarkt dient das vom Swiss Re Institute weltweit auf solidem Niveau erwartete Wirtschaftswachstum von 2,8 bzw. 2,7 Prozent in den beiden kommenden Jahren, dies trotz zunehmender geopolitischer und finanzieller Risiken.

Die globale Nachfrage werde weiterhin von steigenden Reallöhnen, anhaltend höheren Zinsen in wichtigen Märkten wie den USA, der alternden Bevölkerungen und einer wachsenden Mittelschicht in Schwellenländern gestützt, heisst es weiter. Die höheren Zinsen stützten auch die Profitabilität der Versicherer. (awp/mc/ps)