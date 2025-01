SWM AG Liechtenstein: Gold-Performance – Experten erwarten weiter steigenden Goldkurs

Balzers – 2024 war ein gutes Jahr für Gold. Das Edelmetall performte hervorragend: Noch nie gab es so viele Goldrekorde in so kurzer Zeit. Ende Oktober kostete eine Feinunze 2.787,54 Dollar. Seit Jahresanfang konnte das Edelmetall damit einen Zuwachs von rund 30 Prozent verzeichnen. Nach einer kurzen Korrekturphase im November zeigt sich der Goldpreis zum Jahresende hin erneut in aufsteigender Form.

Das Edelmetall bewährt sich in einem dynamischen und volatilen Marktumfeld wieder einmal als sicherer Hafen. Anhaltende Kriege, geopolitische Krisen und globale, wirtschaftliche Unsicherheit verändern das Investitionsbedürfnis und ließen die Nachfrage nach Gold steigen. Die Notenbanken vieler Länder stocken ihre Goldreserven weiter auf, auch die Chinesische Zentralbank hat nach einer sechsmonatigen Pause ihre Goldkäufe wieder aufgenommen.

Im neuen Jahr könnte durch die unberechenbare Politik Donald Trumps die US-Staatsverschuldung weiter steigen. Das würde die Inflation anheizen und die Währung schwächen. Beides stützt den Goldpreis: Eine höhere Teuerung treibt erfahrungsgemäss den Goldpreis nach oben und ein schwächerer Dollar macht Gold für Anleger aus anderen Währungsräumen attraktiver, da das Edelmetall in Dollar gehandelt wird.

Die meisten Analysten rechnen damit, dass Gold im kommenden Jahr seinen Aufwärtstrend fortsetzen wird und erwarten Goldpreise um die 2900 Dollar je Feinunze. Das wäre der höchste Preis, den das Edelmetall jemals in der Geschichte erreicht hat. Es gibt auch Stimmen die vorhersagen, dass an der 3000-Dollar-Marke pro Feinunze gekratzt wird.

Gold ist und bleibt für Anleger attraktiv, das betonen die Edelmetall-Experten der Liechtensteiner SWM AG. Das Edelmetall hat 2024 seinen Ruf als sicheres Wertaufbewahrungsmittel wieder einmal eindrucksvoll bestätigt. Physisches Gold hat den Vorteil, dass es in Krisenzeiten greifbar bleibt und nach einer Haltefrist von einem Jahr mehrwertsteuer- und abgeltungssteuerbefreit ist.

Die Edelmetall-Experten der Liechtensteiner SWM AG, die für ihre Kunden wertbeständige Edelmetall-Rohstoffdepots verwalten, rechnen mit einer weiterhin hohen Nachfrage nach physischem Gold. Es gibt viele Gründe die für Gold, aber auch für andere Edelmetalle als Krisenvorsorge sprechen. In Zeiten wie diesen, mit niedrigen Zinsen fallen die sogenannten Opportunitätskosten für Edelmetalle als zinsloses Investment besonders gering aus. Zudem schwächt sich der Dollar bei tiefen Zinsen ab, wodurch der Kauf günstiger wird. Die SWM AG bietet gezielte Einzelanlagen in Gold, Silber, Platin oder Palladium, einen Sparplan „Zukunft“ für Kinder und das gemanagte Edelmetall-Rohstoffdepot Strategic Eternal Value (SEV) an. Das Angebot der SWM AG richtet sich an Gross- und Kleinanleger. Als Käufer von Edelmetallen erhalten sie alle Vorteile eines institutionellen Anlegers; das bedeutet, sie profitieren auch vom vorteilhaften Ankauf zu Kilopreisen, der vollständig an sie weitergegeben wird. Ihre Edelmetallkontingente können in einem Zollfreilagers bei Zürich gut geschützt, versichert und unter Aufsicht eines Wirtschaftsprüfers gelagert werden. Für die mehrwertsteuerpflichtigen Weißmetalle Silber, Platin und Palladium bietet sich so der zusätzliche Vorteil, dass diese Steuer entfällt und der Kunde dadurch 19 Prozent mehr Edelmetall erhält.

In ein gut strukturiertes Portfolio gehören Edelmetalle, um das vorhandene Kapital sicher und gewinnbringend anzulegen. (swm/mc/hfu)

