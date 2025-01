T. Rowe Price: Die Aktienmärkte nach Trumps Amtsantritt

Die zweite Amtszeit von Donald Trump könnte sich auf verschiedene Weise auf die Aktienmärkte auswirken.

von Tim Murray, Kapitalmarktstratege bei T. Rowe Price

Investoren erwarten im Allgemeinen einen positiven Ausblick für US-Aktien aufgrund des verbesserten Geschäftsklimas, der Deregulierung und der verstärkten Fusionsaktivitäten. Small-Cap-Aktien könnten von geringeren regulatorischen Belastungen und potenziellen Unternehmenssteuersenkungen profitieren, obwohl die Skepsis gegenüber weiteren Steuersenkungen aufgrund des Haushaltsdefizits des Bundes bestehen bleibt.

Trumps Vorschläge zu Zöllen und Einwanderung könnten jedoch die Inflation erhöhen und die US-Notenbank möglicherweise dazu zwingen, die Zinssenkungen auszusetzen oder sogar die Zinsen zu erhöhen, was zu einer erheblichen Marktvolatilität führen würde. Der Energie- und der Finanzsektor könnten von einem freundlicheren regulatorischen Umfeld profitieren, während Unternehmen im Bereich der erneuerbaren Energien unter Druck geraten könnten, wenn Teile des Inflation Reduction Act aufgehoben werden. Eine aggressive Handelspolitik mit höheren Zöllen könnte sich auf Aktien ausserhalb der USA auswirken und zu Volatilität in den betroffenen Branchen führen.

Im Hinblick auf die Zusammenstellung des Portfolios hält der Asset Allocation Committee von T. Rowe Price aufgrund der positiven kurzfristigen Aussichten an einer übergewichteten Position in Aktien fest, behält aber auch eine übergewichtete Position in Aktien von Sachwerten als Absicherung gegen steigende Inflation bei. Darüber hinaus wurden die Portfoliopositionen neu ausbalanciert, um Risiken zu managen, einschliesslich der Reduzierung der Netto-Long-Aktienposition und der Verringerung des Engagements in bestimmten Sektoren. (T. Rowe Price/mc)