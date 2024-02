theScreener Anlayse: Halbleiter: Wenig bekannt, aber omnipräsent!

Wissen Sie, was ein Halbleiter genau ist und tut? Nein? Dann sich Sie nicht allein. Es werden weltweit jährlich mehr als eine Billion Halbleiter produziert. Allein ein modernes Auto benötigt mehr als 1’000 davon. Und dennoch wissen die wenigsten, was ein Halbleiter wirklich ist und tut. Sicher ist dennoch, dass man damit gutes Geld verdienen kann. Drei der wertvollsten sechs Technologiefirmen, respektive der Welt sind heute Halbleiterproduzenten.

Kein anderer Sektor konnte 2023 an der Börse stärker zulegen als die Halbleiterproduzenten. Und im Januar 2024 ging es mit satten 7% Kursanstieg weiter steil nach oben. Höchste Zeit also, sich die Halbleiterproduzenten genauer anzuschauen. Unsere Sektoranalyse zeigt, wer neben der dominierenden Nvidia sonst noch mitspielt, wem es in letzter Zeit besonders gut, respektive schlecht ging, wer mit welchen Kennzahlen aufwartet und wo wir weiteres Kurspotenzial erwarten. Unsere aktuelle Sektoranalyse beleuchtet Unternehmen, ohne die unser modernes Leben unmöglich wäre.

Im Sektor Halbleiter sind ca. 30% der Börsenmarktkapitalisierung der Branche Technologie vertreten und ca. 7% des globalen Marktes. theScreener analysiert 139 Gesellschaften in diesem Sektor.

Der Sektor befindet sich auf dem Höchststand der letzten 52 Wochen und 60% über dem 52 Wochen Tief (halbwöchentliche Schlusskurse).

Performance seit dem 7. Februar 2023: 52,3% gegenüber von 31,6% der Branche Technologie und 11,5% bei TSC_World.

Gegenwärtig liegen 43,9% der Titel in einem Aufwärtstrend. (theScreener/mc/ps)

Branchenanalyse Halbleiter von theScreener