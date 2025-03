TWINT lanciert drei Neuheiten: Business Portal App für Händler, Express Checkout und Zahlungslink

Zürich – Durch eine neue App und vielfältige Zahlungsoptionen schafft TWINT zusätzliche Mehrwerte und erhöht die Flexibilität – sowohl für TWINT Händler als auch für die weit über 5 Millionen Nutzenden in der Schweiz.

Über 80 % der Schweizer Händler ermöglichen ihrer Kundschaft die Bezahlung mit TWINT, der beliebtesten Bezahl-App der Schweiz. Egal ob an der Kasse, am Zahlterminal, im Onlineshop oder mit dem TWINT QR-Codes-Sticker an Marktständen und in Hofläden. Mit TWINT setzt der Schweizer Handel auf eine einfache, sichere und zugängliche Lösung für digitale Zahlungen – und bleibt dabei unabhängig von den globalen Tech-Konzernen. Jetzt macht TWINT das Einkassieren für Händler noch unkomplizierter. Drei neue Funktionen bieten Händlern und Nutzenden zusätzlichen Komfort:

1. Die neue TWINT Business Portal App ist die Schaltzentrale für sämtliche TWINT Transaktionen. So haben Händler ihr Geschäft immer und überall im Griff. Die App benachrichtigt sie in Echtzeit, falls gewünscht, per Push-Nachricht über sämtliche Zahlungseingänge.

Alles auf einen Blick: In der App sehen Händler auf einen Blick den Umsatz ihrer Stores, erfolgreiche oder stornierte Transaktionen und den durchschnittlichen Transaktionsbetrag. Transaktionen werden chronologisch aufgeführt. Mit einem Klick gelangt man zur Detailansicht, um mehr Informationen zu erhalten.

Immer auf dem Laufenden: In den Einstellungen können Händler definieren, ob sie bei einer Zahlung benachrichtigt werden möchten. So können Push-Benachrichtigungen zu Transaktionen in Echtzeit auf dem Smartphone, der Smartwatch oder dem Tablet empfangen werden.

Flexibilität mit Teamverwaltung: Mitarbeitende können mit unterschiedlichen Rollen angelegt werden. So erhalten sie auf einer beliebigen Anzahl an Geräten Push-Benachrichtigungen und haben Zugriff auf die Transaktionsübersicht.

Weitere Funktionen: Die neue TWINT Business Portal App wird im Laufe der kommenden Monate um weitere nützliche Funktionen erweitert.

2. Neu können Online-Händler ihrer Kundschaft TWINT Express Checkout anbieten. Damit wird Online-Shopping noch schneller und bequemer. Mit einem Klick auf TWINT Express Checkout können Nutzende ihre in der TWINT ID hinterlegten Lieferdaten an den Händler übermitteln und sofort die Zahlung auslösen.

Die Nutzenden von TWINT können neu eine TWINT ID mit ihren Lieferdaten (Name und Adresse) ganz einfach anlegen und sicher in ihrer TWINT App hinterlegen. Die Daten sind dabei auf einem sicheren Server in der Schweiz gespeichert.

Bei Händlern mit TWINT Express Checkout kann die Kundschaft die in der TWINT ID hinterlegten Daten mit nur einem Klick an den Händler übermitteln und mit der TWINT App bezahlen.

Das mühselige Anlegen von Kundenprofilen und Ausfüllen von Formularen mit Namen, Adresse und Co. bei jedem neuen Einkauf gehören damit der Vergangenheit an. Der Online-Einkauf wird mit nur einem Klick auf TWINT Express Checkout und einer anschliessenden Bestätigung der Zahlung erledigt – auch ohne Kundenkonto beim Händler.

TWINT Express Checkout ist für Händler mit den Shop-Systemen Magento, Shopware oder WooCommerce verfügbar.

3. Mit dem TWINT Zahlungslink kassieren Händler einfacher denn je über unterschiedliche digitale Kanäle ein. Die Kundschaft muss dafür lediglich auf den Zahlungslink klicken und bezahlt dann wie gewohnt in der TWINT App.

Neu können registrierte TWINT Händler im Händler-Portal mit wenigen Klicks einen TWINT Zahlungslink erstellen und diesen in digitalen Kanälen wie E-Mail, Newsletter oder WhatsApp-Nachricht an die Kundschaft senden, um Beträge einzukassieren.

Für die Kundschaft genügt ein Klick auf den Zahlungslink und sie wird in die TWINT App zur Bezahlung weitergeleitet.

Der Zahlungslink ermöglicht Händlern das Einkassieren im Distanzgeschäft auch ohne eigenen Onlineshop.

TWINT entwickelt sich kontinuierlich weiter: Mit neuen Funktionen und erweiterten Einsatzmöglichkeiten profitieren nicht nur die weit über 5 Millionen Nutzenden, sondern auch Händler. So bietet TWINT immer mehr Werkzeuge, um ein reibungsloses und komfortables Einkaufserlebnis zu ermöglichen. Während Kundinnen und Kunden nahtlos bezahlen, stärkt der Handel die Kundenbindung, steigert die Abschlussraten und erhöht letztlich den Umsatz – und das ohne komplexe technische Integrationsprozesse. Einfach, schnell und sicher. (TWINT/mc/ps)