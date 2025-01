TWINT und SWISS sind gemeinsam abflugbereit

Zürich – Zwei der bekanntesten Marken der Schweiz vereinen ihre Kräfte: TWINT, die Schweizer Bezahl-App, spannt mit der Fluggesellschaft SWISS zusammen und ermöglicht es Nutzenden in der Schweiz, Flugbuchungen mit ihrem bevorzugten Zahlungsmittel vorzunehmen.

Ab sofort können Reisende auf swiss.com sowie in der SWISS App ihre Flüge ab der Schweiz einfach, sicher und bequem mit TWINT bezahlen. Die Partnerschaft zwischen TWINT und SWISS zielt darauf ab, den Buchungsabschluss für die Passagiere möglichst flexibel und einfach zu gestalten.

«Wir freuen uns über die Zusammenarbeit mit SWISS. Die gemeinsame Vision ist es, unseren Nutzenden in der Schweiz eine erstklassige Buchungserfahrung und einen aussergewöhnlichen Service zu bieten. Mit der Verknüpfung von TWINT und SWISS stärken wir das Nutzungserlebnis und bringen die führende Airline der Schweiz mit dem beliebtesten Schweizer Zahlungsmittel zusammen», kommentiert Adrian Plattner, Chief Sales Officer von TWINT, die Partnerschaft.

«Die Integration von TWINT als Zahlungsmethode ist ein weiterer Schritt, um unseren Fluggästen bereits bei der Buchung noch mehr Auswahl zu bieten und das Reisen einfacher und individueller zu gestalten», sagt Heike Birlenbach, Chief Commercial Officer von SWISS. «Wir setzen seit jeher überzeugt auf Swissness und arbeiten wo immer möglich mit Schweizer Unternehmen zusammen. Umso mehr freuen wir uns, dass unsere Kundinnen und Kunden ihre Flugtickets ab sofort auch mit der führenden und beliebten Schweizer Bezahl-App kaufen können.»

Die Zusammenarbeit mit SWISS untermauert eine der zentralen Missionen von TWINT, den Alltag durch Digitalisierung zu vereinfachen und den Nutzenden ein nahtloses Zahlungserlebnis zu bieten. Dieser Anspruch spiegelt sich ganz besonders in der stetig wachsenden Anzahl an innovativen Partnerschaften im Bereich der Mobilität wider: Egal ob beim Ticketkauf für den öffentlichen Verkehr, beim Bezahlen der Parkgebühr, an der Tank- oder Ladesäule oder nun bei der Flugbuchung – mit TWINT reist es sich bequemer denn je. (TWINT/mc/ps)