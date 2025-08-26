Valartis mit stabiler Entwicklung im ersten Halbjahr

Baar – Die Finanzgruppe Valartis hat sich in der ersten Jahreshälfte 2025 stabil entwickelt. Einen konkreten Ausblick auf das laufende Gesamtjahr gab die Finanzgruppe wie üblich nicht.

Konkret verbuchte Valartis einen Nettogewinn von 8,6 Millionen Franken und lag damit quasi exakt auf dem Vorjahreswert, wie Valartis am Dienstag mitteilte.

Das Nettoergebnis sei insbesondere von günstigen Wechselkurseffekten sowie der Liquidation eines Konzernunternehmens beeinflusst worden. Diese positiven Effekte seien hingegen durch einen geringeren Beitrag der assoziierten Unternehmen im Vorjahresvergleich ausgeglichen worden.

Auch der Betriebsertrag blieb mit 7,1 Millionen Franken auf dem Niveau des ersten Halbjahres 2024. Gleichzeitig stieg der Geschäftsaufwand um 5 Prozent auf 4,1 Millionen. Damit lag der operative Gewinn (EBITDA) mit 3,0 Millionen unter dem Vorjahreswert von 3,3 Millionen.

Der Finanzertrag kletterte dank eines Währungsgewinns stark auf 11,9 Millionen Franken, gleichzeitig stieg der Finanzaufwand auf 6,3 Millionen. Somit lag das Finanzergebnis bei 5,5 Millionen nach einem Gewinn von 4,3 Millionen Franken in der Vorjahresperiode.

Kein konkreter Ausblick

Einen konkreten Ausblick auf das laufende Gesamtjahr gab die Finanzgruppe wie üblich nicht. Valartis will sich aber weiterhin auf die «erfolgreiche Entwicklung bestehender und neuer profitabler Aktivitäten» konzentrieren. Der Schwerpunkt liege im Jahr 2025 auf weiteren Investitionen in den Schifffahrtssektor sowie in heimische Immobilienprojekte. (awp/mc/ps)

Valartis