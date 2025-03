Vanguard legt zwei neue Fixed Income UCITS ETFs auf

Zürich – Vanguard hat heute zwei neue Exchange Traded Funds („ETFs“) mit Fokus auf festverzinsliche Wertpapiere aufgelegt. Der Vanguard EUR Eurozone Government 1-3 Year Bond UCITS ETF und der Vanguard EUR Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF dienen Anlegern künftig als zusätzliche Core-Bausteine in ihren Portfolios. Die ETFs werden an der Deutschen Börse, der Borsa Italiana, der Euronext Amsterdam und der SIX Swiss Exchange gelistet sein.

Jon Cleborne, Head of Europe bei Vanguard, kommentiert die Einführung der neuen ETFs: „Angesichts der Tatsache, dass sich die Generation der, Babyboomer‘ kurz vor oder bereits im Ruhestand befindet, sowie vor dem Hintergrund anhaltend höherer Zinsen wird die Bedeutung von Anleihen in den Portfolios der Anleger nur noch weiter zunehmen. Der Anleihemarkt ist doppelt so gross wie der Aktienmarkt. Und doch ist er immer noch von Intransparenz und hohen Kosten geplagt. Anleger haben etwas Besseres verdient. Aus diesem Grund wollen wir mit einer erweiterten Palette von Anleihen-ETFs entgegenwirken.“

Die ETFs bilden folgende Bloomberg-Indizes ab, die in Staats- bzw. Unternehmensanleihen investieren. Der Vanguard EUR Eurozone Government 1-3 Year Bond UCITS ETF wird den Bloomberg Euro-Aggregate: Treasury – 1-3 Year Index abbilden, und der Vanguard EUR Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF den Bloomberg Euro Corporate 500 1-3 Year Index. Die ETFs werden Anlegern in Kontinentaleuropa sowie internationalen Anlegern im Rahmen der globalen UCITS-Plattform von Vanguard zur Verfügung stehen.

Die folgenden Anteilsklassen werden ab Auflegung verfügbar sein und die folgenden laufenden Kosten aufweisen: (1)(2)

Die neuen ETFs werden von der Fixed Income Group von Vanguard verwaltet. Die Fixed Income Group verwaltet weltweit ein Vermögen von mehr als 2,47 Billionen US-Dollar(3) und kann auf unterschiedliche Perspektiven und Kenntnisse zurückgreifen, um eine genaue BenchmarkNachbildung, ein umsichtiges Risikomanagement und eine äusserst wettbewerbsfähige Anlageperformance zu erzielen.

Mark Fitzgerald, Head of Product Specialism bei Vanguard Europe, kommentiert: „Die neuen ETFs bieten einen breiten, diversifizierten und liquiden Zugang zu ihren jeweiligen Investmentbereichen und dies in einem kostengünstigen und qualitativ hochwertigen Format. Wir haben uns für die Auflage dieser ETFs entschieden, nachdem wir im Rahmen unseres strengen Forschungsprozesses die Bedürfnisse unserer Anleger in den für uns wichtigsten Regionen untersucht haben. Unser Ziel ist es,

unseren Kunden zu helfen, widerstandfähige Portfolios aufzubauen, die den Anlegern einen Mehrwert bieten können, indem sie durch die Nachbildung von Bloomberg-Benchmarks und Investitionen in Staats- und Unternehmensanleihen reale, positive Renditen liefern.“ (Vanguard/mc/ps)

Vanguard

(1) Quelle: Vanguard, Stand: 13. März 2025

(2) Die laufenden Kosten (OCF) decken die Verwaltungsgebühren und Dienstleistungskosten wie Verwaltungs-, Prüfungs-, Verwahrstellen-, Rechts-, Registrierungs- und Regulierungskosten ab, die im Zusammenhang mit den Fonds anfallen.

(3) Quelle: Vanguard, Stand: 13. März 2025