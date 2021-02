VP Bank ernennt Roger Barmettler zum Finanzchef

Vaduz – Der Verwaltungsrat der VP Bank hat Roger Barmettler per 1. März 2021 zum Chief Financial Officer (CFO) und Mitglied der Gruppenleitung ernannt.

Roger Barmettler ist ein ausgewiesener Finanzexperte; er verfügt über langjährige Erfahrung in der Bankenbranche und im Finanzwesen. Er ist seit Januar 2020 als Leiter Group Finance bei der VP Bank tätig, seit Juni 2020 bekleidet er die Funktion des CFO ad interim der VP Bank Gruppe. Seitdem hat er die Entwicklung der Finanzabteilung mit Erfolg vorangetrieben und die Finanzen der Bank mit Umsicht geführt, wie das Finanzinstitut in einer Mitteilung schreibt. Die Ernennung von Roger Barmettler durch den Verwaltungsrat der VP Bank erfolgte vorbehaltlich der Zustimmung der Finanzmarktaufsicht Liechtenstein (FMA). (VPB/mc)

Barmettler (geb. 1972) ist ein Bankfachmann mit umfassendem Leistungsausweis. Vor seiner Tätigkeit bei der VP Bank war er seit 2004 in verschiedenen Führungsfunktionen in den Bereichen Accounting, Reporting und Audit bei der UBS und Credit Suisse tätig. Seine Karriere begann er bei KPMG Fides Peat in Zürich und Philadelphia als Audit Experte. Barmettler verfügt über einen Bachelor of Science der Hochschule Luzern und einen Abschluss als dipl. Wirtschaftsprüfer der Treuhandkammer Zürich. Roger Barmettler ist Schweizer Staatsbürger. (VPB/mc)