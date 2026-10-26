VZ Bank Spotanalyse: Deutscher ifo-Geschäftsklimaindex zeigt sich resilient

Auch wenn der ifo-Geschäftsklimaindex nur leicht zulegt, es ist trotzdem eine gute Nachricht. In Anbetracht hoher Energiepreise und Unruhen in den europäischen Nachbarländern wäre auch ein Rückgang des Konjunkturbarometers nicht weiter verwunderlich gewesen.

von Thomas Gitzel, Chief Economist VP Bank

Mehr noch, die Unternehmen blicken im Oktober so optimistisch auf ihren weiteren Geschäftsverlauf wie seit mehr als viereinhalb Jahren nicht mehr. Der entsprechende Index für den weiteren Geschäftsverlauf steigt von 90.4 auf 91. Die deutsche Wirtschaft zeigt sich also nach wie vor resilient.

Die Aufhellung des Geschäftsklimas wird allein vom verarbeitenden Gewerbe getragen. Die Unternehmen der Industrie blicken deutlich optimistischer auf die kommenden Monate. Im Dienstleistungssektor verschlechtert sich die Stimmung hingegen leicht. Ein wesentlicher Grund dürfte die nach wie vor zurückhaltende Konsumlaune der privaten Haushalte sein.

Der ifo-Geschäftsklimaindex nährt Hoffnung auf eine Fortsetzung der Konjunkturerholung im kommenden Jahr. Getragen wird die bessere Stimmung im verarbeitenden Gewerbe von der guten Auftragslage und ersten spürbaren Effekten des Infrastrukturprogramms der deutschen Bundesregierung. Einmal mehr gilt: Die Lage der deutschen Wirtschaft ist besser, als es die Schlagzeilen oft vermuten lassen. (VPB/mc)